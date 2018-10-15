SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüs Hastalıkları uzmanı geçmeyen öksürüğe karşı uyardı: Erken tanı önemli
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur, soğuk havalarda geçmeyen öksürüğün iki günden fazla ihmal edilmesinin erken tanı için geç olabileceğini bildirdi
Göğüs Hastalıkları uzmanı geçmeyen öksürüğe karşı uyardı: Erken tanı önemli
15 Ekim 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ergur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların bir soğuk bir sıcak olmasının ardından hastalıkların da artmaya başladığını söyledi. 
Daha önceden öksürük öyküsü olanlarda artış başladığını ve hiç akciğer hastalığı olmayanların da enfeksiyon şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade eden Ergur, soğuk havaların astımlı hastalar için atağa geçebilecek dönemler olduğunu dile getirdi. 
Ergur, hastanın uygun tedavileri almasına rağmen öksürüğün geçmediğinde mutlaka daha ileri incelemelerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bazen bir ilaçla tedavi olabilirler. Son derece basit bir nedeni olabilir. Ama bazende daha ciddi tabloların habercisi olabilir. Öksürüğün geçmemesi durumunda hele sigara da içiyorsa akciğer kanserini akla getirmek gerekir." dedi. 
Erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade eden Ergur, şöyle devam etti: 
"Özellikle sigara içen kişiler öksürüğü sigaraya bağlamaya çalışıyor. 'Öksürüğüm ve balgam hep var' diyorlar. Ama karakter değiştiriyorsa, ek bir şikayet oluşmaya başladıysa bunu hemen değerlendirmek gerekiyor. Bazen sadece bir akciğer filmi ile bu süreci daha başlamadan müdahale etme şansımız oluyor." 
Geçmeyen öksürükleri ihmal etmeden uzman bir hekime görülmesi gerektiğini belirten Ergur, "Geçmeyen öksürükleri ihmal etmemeliyiz. Korkmak biraz daha ürkütücü olabilir. Gerçekten geçmeyen bütün şikayetlerin üzerine gidilmesini gerektirir. Erken tanı çoğu zaman hayat kurtarıyor." diye konuştu. 
Halk arasında çeşitli bitki çaylarıyla öksürüğün geçirilmeye çalışıldığını anlatan Ergur, "Bu tarz önemler ciddi bir sorun varsa bunun önüne geçmesi mümkün değil. Belki bir parça rahatlama sağlar. Ama geçmeyen öksürük şeklinde değerlendirildiğinde tek çözüm doktordur. Hastalarımız öksürüğüm başladı, 1-2 gün hani bilinen uygulamaları yapıyor. 2 günden fazla öksürüğe fırsat vermemek lazım. Geçmiyorsa mutlaka sağlık yardımı almak gerekiyor. " dedi. 

Anahtar Kelimeler:

oksuruk sigara

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gamze ugurlu diş hekimihemsire doktor darp canakkale pankreasdiyabet prof. dr. Tufan tükekgebelik romatoloji prof. dr. sedat kiraz bel agrisi iç hastalıklarıgripsoğuk algınlığı prof. dr. ihsan ertenlikarbonmonoksit prof. dr. kerim gulermeme kanseri google AI yapay zeka meme kanseri radyoterapiüfürüm Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhanmeme kanseri dr kemal raşa seis metin demir kayseri tabip odası erciyes üniversitesi hekime şiddet sağlıkta şiddet hipertansiyon prof. dr. bulent ozin prof. dr. sinan aydogdusağlıkta şiddet hekime darp kırıkkale yüksek ihtisas arda turan berkay şahin hastane güvenliği prof. dr. ali sahin malpraktis hekim hasta memnuniyeti doktor hekim op.dr. b. aydin bolukbasisağlık bakanlığıtıp hukuku malpraktis sağlıkta şiddetfelç doç.dr. Mehmet Yunus Emiroğluyurdagul bozkurt hemşire sağlık çalışanı oksuruk sigaradiyabet iç hastalıkları prof. dr. tufan tukekbeslenme girp nezle prof. dr. kubilay demirağ kanser stres prof. dr. kadirhan sunguroglu canan perdahlimeme kanseri meme kanseri konferansi breastanbul 2018 prof. dr. m. bahadir gulluoglu prof. dr. cihan urascigdem kislali hamzaoglu yanlış teşhis dava mobil saglik evi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.