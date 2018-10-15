Göğüs Hastalıkları uzmanı geçmeyen öksürüğe karşı uyardı: Erken tanı önemli

Ergur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların bir soğuk bir sıcak olmasının ardından hastalıkların da artmaya başladığını söyledi.

Daha önceden öksürük öyküsü olanlarda artış başladığını ve hiç akciğer hastalığı olmayanların da enfeksiyon şikayetiyle hastanelere başvurduğunu ifade eden Ergur, soğuk havaların astımlı hastalar için atağa geçebilecek dönemler olduğunu dile getirdi.

Ergur, hastanın uygun tedavileri almasına rağmen öksürüğün geçmediğinde mutlaka daha ileri incelemelerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Bazen bir ilaçla tedavi olabilirler. Son derece basit bir nedeni olabilir. Ama bazende daha ciddi tabloların habercisi olabilir. Öksürüğün geçmemesi durumunda hele sigara da içiyorsa akciğer kanserini akla getirmek gerekir." dedi.

Erken teşhisin hayat kurtarabileceğini ifade eden Ergur, şöyle devam etti:

"Özellikle sigara içen kişiler öksürüğü sigaraya bağlamaya çalışıyor. 'Öksürüğüm ve balgam hep var' diyorlar. Ama karakter değiştiriyorsa, ek bir şikayet oluşmaya başladıysa bunu hemen değerlendirmek gerekiyor. Bazen sadece bir akciğer filmi ile bu süreci daha başlamadan müdahale etme şansımız oluyor."

Geçmeyen öksürükleri ihmal etmeden uzman bir hekime görülmesi gerektiğini belirten Ergur, "Geçmeyen öksürükleri ihmal etmemeliyiz. Korkmak biraz daha ürkütücü olabilir. Gerçekten geçmeyen bütün şikayetlerin üzerine gidilmesini gerektirir. Erken tanı çoğu zaman hayat kurtarıyor." diye konuştu.

Halk arasında çeşitli bitki çaylarıyla öksürüğün geçirilmeye çalışıldığını anlatan Ergur, "Bu tarz önemler ciddi bir sorun varsa bunun önüne geçmesi mümkün değil. Belki bir parça rahatlama sağlar. Ama geçmeyen öksürük şeklinde değerlendirildiğinde tek çözüm doktordur. Hastalarımız öksürüğüm başladı, 1-2 gün hani bilinen uygulamaları yapıyor. 2 günden fazla öksürüğe fırsat vermemek lazım. Geçmiyorsa mutlaka sağlık yardımı almak gerekiyor. " dedi.