Göğüs hastalıkları uzmanı 'Yaşamak istiyorsanız ilaçları çöpe atın' dedi sosyal medya karıştı

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Instagram hesabından yayınladığı bir videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Küçükusta, “Hasta olduğunuz zaman, mutlaka hemen, hiç gecikmeden doktora gidin, muayene parasını ödeyin; çünkü doktorunuzun yaşaması lazım. Reçetenizi alın, eczaneye gidin, ilaçları alın, parasını ödeyin; çünkü eczacının da yaşaması lazım. Eve gelin, ilaçların hepsini çöpe atın; çünkü sizin de yaşamanız lazım.” dedi.

Ahmet Rasim Küçükusta kimdir?

9.1.1955 yılında Kayseri’ de doğdu. Dişhekimi/şair Turhan Nesimî Bey ve Fevziye Hanım’ ın oğludur.

Kayseri' de Salih Avgun Paşa İlkokulu' nda 4 sene okudu, beşinci sınıfı İstanbul Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladı.

Hazırlık sınıfını Alman Lisesi' nde okudu.

İstanbul Erkek Lisesi’ ni (1973) ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ ni (1979) bitirdi.

1984’de göğüs hastalıkları uzmanı, 1986’da doçent, 1996’ da profesör oldu.

1981’ de Feryal Hanım ile evlendi; oğlu Umut 1982, kızı Bestegül 1991 doğumludur.

Almanca ve İngilizce bilir.

2008 tarihinde emekli olarak üniversiteden ayrılmış olup özel muayenehanesinde çalışmakta ve serbest yazarlık yapmaktadır.

Yazıları birçok günlük gazete ve internet sitesinde yayınlanmaktadır.