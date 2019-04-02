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Goldenhar sendromuna özel 3D gözlük üretildi
Goldenhar sendromu nedeniyle doğuştan itibaren görme sorunu bulunan, yüz yapısından dolayı standart gözlük kullanamayan 5 yaşındaki Mert için 3D Teknolojisi kullanılarak özel gözlük üretildi
Goldenhar sendromuna özel 3D gözlük üretildi
02 Nisan 2019 - AA
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Antalya'da yaşayan Mert Tanrıkulu, Goldendar Sendromu nedeniyle doğumundan itibaren görme problemi yaşıyor. Mert'in bir kulağı da olmadığı için standart gözlükler yüz yapısına uymuyor. 

Bu kapsamda özel bir gözlük firması, Mert için gözlük tasarladı. Çalışmaya, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM) de destek oldu.

Mert için ilk olarak üç boyutlu yüz taraması yapıldı. Ardından yüzüne özel bir gözlük tasarımı geliştirildi. Tamamlanan tasarım ALUTEAM'de bulunan laboratuvarlarda Seçici Lazer Sinterleme teknolojisi kullanılarak hayata geçirildi.

Yapılan özel tasarım sayesinde Mert yeni gözlüğüne kavuştu.

ALUTEAM Tasarım ve Üretim Koordinatörü Cemal İrfan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin kendilerine sosyal sorumluluk amacıyla geldiğini dile getirerek, ''Biz de kurum olarak bu sürece dahil olduk. Ahmet Berberoğlu, yüz taramasını yapıp bize gönderdi. Bizde onu endüstriyel yazıcılarla ürettik. Birebir, kaliteli ürün çıkardık. Biz bunu üç boyutlu yazıcı teknolojisinden faydalanarak yaptık. Mert, yapılan gözlüğü artık takabiliyor.'' dedi.

Antalya'da yaşayan Mert'in babası Celal Tanrıkulu ise oğlunun doğumundan itibaren görme sorunu yaşadığını belirterek, ''Milyonda bir görülen bir hastalığa sahip oğlum. Oğlumun bir gözü hiç görmüyor, bir kulağı da yok. Bundan dolayı standart gözlükler yüz yapısına uymuyordu, düşüyordu. Bu kapsamda böyle bir gözlük yapıldı. Artık gözlükleri düşmeyecek ve bu sorunu yaşamayacak.'' ifadelerini kullandı.

Goldenhar Sendromu
Doğuştan gelen ve nadir görülen bir hastalık olan Goldenhar Sendromu, işitme, görme sorunlarına, omurga kusurlarına yol açıyor. Kişiye göre farklı seyreden Goldenhar Sendromu'nun tedavisindeki her sorun uzman kişilerle birlikte yol alınarak sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:

goldenhar sendromu 3d gozluk mert tanrikulu

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