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Google: BT'de 6 radyologdan 5'inin göremediğini görüyoruz
Google'ın sağlık araştırmacısı Lily Peng, “derin öğrenme” modelinin, bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında  altı radyologdan beşinin kaçırdığı ince akciğer lezyonlarını görebildiğini söyledi.
Google: BT'de 6 radyologdan 5'inin göremediğini görüyoruz

FOTO: Twitter @LanceUlanoff

09 Mayıs 2019 -
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Google, kansere yakalanmadan bir yıl önce akciğer kanserini tespit edebilen ve hastalar için hayatta kalma şansını artırabilecek "umut verici" yapay zeka yaptığını söyledi. 

Google'ın sağlık araştırmacısı Lily Peng, “derin öğrenme” modelinin, bilgisayarlı tomografi (BT) taramasında  altı radyologdan beşinin kaçırdığı ince akciğer lezyonlarını görebildiğini söyledi. Model, tanı konmadan bir yıl önce kanseri tespit etti. Peng, "O yıl yüzde 40'lık bir hayatta kalma oranının artmasına neden olabilir" dedi.

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