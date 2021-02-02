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Google Doodle Türkiye'nin ilk kadın doktorunu unutmadı
Arama motorunun ana sayfasında Safiye Ali'nin doğum günündeki tıbbi başarıları vurgulanıyor
Google Doodle Türkiye'nin ilk kadın doktorunu unutmadı
02 Şubat 2021 15:36 - AA
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Küresel arama motoru Google, Salı günü Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru olan Safiye Ali'nin 127. doğum gününü kutladı.

Tatilleri, olayları, başarıları ve önemli tarihi şahsiyetleri anmak için sıklıkla değiştirilen arama motorunun ana sayfasında, hizmet üniforması içinde Ali'nin rozetlerinin ayrıntılarıyla birlikte bir karikatürü gösterildi.

1894 İstanbul doğumlu Ali, Türkiye'deki ilk kadın doktor ve tıp fakültesi öğretim üyesi oldu.

Amerikan Kolejinden mezun olduktan sonra doktor olma en büyük hayalini gerçekleştirdi. Kız öğrencilerin kabul edilmediği bir dönemde tıp fakültesine okumak için başvurmuştu.

Ali diplomasını 1921'de Almanya'daki Wurzburg Tıp Fakültesi'nden aldı.

Haziran 1923'te Türkiye'deki ilk kadın doktor olarak uygulama izni aldı ve kızlara tıp öğreten ilk kadın hoca oldu.

Amerikan Koleji bünyesinde kurulan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik öğretmenliği yaptı.

Ali, Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Türk Kurtuluş Savaşı'na katılan askerlere tıbbi yardım vermek için doktorluk görevini üstlendi.

Safiye Ali, 5 Temmuz 1952'de Dortmund'da 58 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Anahtar Kelimeler:

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