SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Google'dan meme kanseri teşhisi için yapay zeka teknolojisi: Yüzde 99 başarılı
Teknoloji devi Google, Google AI ile geliştirdiği yapay zeka teknolojisiyle meme kanserini teşhis edebilecek bir araç geliştiriyor
Google'dan meme kanseri teşhisi için yapay zeka teknolojisi: Yüzde 99 başarılı
15 Ekim 2018 - Haber 7
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


'LYmph Node Assistant' kısaca 'LYNA' ismi verilen bu aracın gelişim süreci tamamlandıktan sonra pataloglar tarafından da kanser tanısının teşhisinde yardımcı araç olarak kullanılabilecek.

Google, bu algoritmanın geliştirilebilmesi için Hollanda'daki bir top merkezinden aldığı veri kümesini kullandı. Söz konusu veri kümesinde meme kanseri hastalaraının lenf bezi taramaları bulunuyor.

Patalogların işlediği bu girdiler meme kanseri hastalarının lenf bezlerinden alınan doku örnekleriyle birlikte analiz edildi. Analiz edilen bu bilgiler sayesinde kanser hücresinin ne kadar agresif bir ilerleme kaydettiği ve vücudun ne kadar yayılmış olabileceğini ortaya koyuyor.

Google, geçtiğimiz cuma günü konuyla ilgili of Pathology and Laboratory Medicine' ve 'American Journal of Surgical Pathology' dergilerinde iki farklı makale yayınladı.

Makalelerin birinde algoritmanın çalışma sistemi ele alınırken diğerinde bu algoritmanın pataloglar ile nasıl uyum gösterdiğinden bahsediyor.

Algoritmanın çalışma doğruluğunun verildiği bilgilere göre, metastaz (kanserli hücrelerin bulundukları doku dışında doğrudan ya da kan-lenf damarlarıyla başka bölgelere sıçraması) evresindeki hastaların yüzde 99'unda kanser teşhisinde başarı söz konusu.

Anahtar Kelimeler:

meme kanseri google ai yapay zeka

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
gamze ugurlu diş hekimihemsire doktor darp canakkale pankreasdiyabet prof. dr. Tufan tükekgebelik romatoloji prof. dr. sedat kiraz bel agrisi iç hastalıklarıgripsoğuk algınlığı prof. dr. ihsan ertenlikarbonmonoksit prof. dr. kerim gulermeme kanseri google AI yapay zeka meme kanseri radyoterapiüfürüm Doç. Dr. Işıl Yıldırım Baştuhanmeme kanseri dr kemal raşa seis metin demir kayseri tabip odası erciyes üniversitesi hekime şiddet sağlıkta şiddet hipertansiyon prof. dr. bulent ozin prof. dr. sinan aydogdusağlıkta şiddet hekime darp kırıkkale yüksek ihtisas arda turan berkay şahin hastane güvenliği prof. dr. ali sahin malpraktis hekim hasta memnuniyeti doktor hekim op.dr. b. aydin bolukbasisağlık bakanlığıtıp hukuku malpraktis sağlıkta şiddetfelç doç.dr. Mehmet Yunus Emiroğluyurdagul bozkurt hemşire sağlık çalışanı oksuruk sigaradiyabet iç hastalıkları prof. dr. tufan tukekbeslenme girp nezle prof. dr. kubilay demirağ kanser stres prof. dr. kadirhan sunguroglu canan perdahlimeme kanseri meme kanseri konferansi breastanbul 2018 prof. dr. m. bahadir gulluoglu prof. dr. cihan urascigdem kislali hamzaoglu yanlış teşhis dava mobil saglik evi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.