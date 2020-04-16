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Görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Doç. Dr. Ercüment Tarcan, çalıştığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
16 Nisan 2020 17:52 - AA
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli Doç. Dr. Ercüment Tarcan, çalıştığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde görev yerine giden 65 yaşındaki Tarcan, genel cerrahi servisinde yatan hastalarının muayenelerini tamamlamasının ardından odasına gitti.

Odasında fenalaşan Ercüment Tarcan'a ilk müdahaleyi servisteki arkadaşları yaptı. Acil servise kaldırılan Tarcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Burak Öztop, Doç. Dr. Tarcan'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı.

1979 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Ercüment Tarcan, sırasıyla Isparta Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezi ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptı.

Tayininin 1986 yılında İzmir'e çıkmasının ardından İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde göreve başlayan Tarcan, evli ve 1 çocuk babasıydı.

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