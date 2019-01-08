Görev yeri değişen başhekime veda töreni: Biz her zaman kocaman bir aileyiz

Hastanenin Konferans Salon'unda düzenlenen törene İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, hastane başhekim vekili Opr. Dr. Recep Gür Ustaoğlu, ve hastane çalışanlar katıldı.

Rektör Köse, Ünal'ın görev yaptığı 1,5 yıl boyunca hastanede çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Prof.Dr. Ünal ise hastaneye ilk geldiği günü hala unutamadığını, görev yaptığı süre boyunca tüm mesai arkadaşları ve hastaları ailesinden biri olarak gördüğünü ifade etti.

Vedaları hiç sevmediğini belirten Ünal, "Ben görev alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilsem de kalbim hep burada sizin yanınızda olacak. Hastanemiz için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Biz her zaman kocaman bir aileyiz." şeklinde duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardınan Köse ve Ustaoğlu, Ünal'a teşekkür plaketi verdi.