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Görev yeri değişen başhekime veda töreni: Biz her zaman kocaman bir aileyiz
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Başhekim olarak atanan Prof. Dr. Nurettin Ünal için görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veda töreni düzenlendi
Görev yeri değişen başhekime veda töreni: Biz her zaman kocaman bir aileyiz
08 Ocak 2019 - AA
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Hastanenin Konferans Salon'unda düzenlenen törene İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, hastane başhekim vekili Opr. Dr. Recep Gür Ustaoğlu, ve hastane çalışanlar katıldı.

Rektör Köse, Ünal'ın görev yaptığı 1,5 yıl boyunca hastanede çok önemli başarılara imza attığını söyledi.

Prof.Dr. Ünal ise hastaneye ilk geldiği günü hala unutamadığını, görev yaptığı süre boyunca tüm mesai arkadaşları ve hastaları ailesinden biri olarak gördüğünü ifade etti. 

Vedaları hiç sevmediğini belirten Ünal, "Ben görev alarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilsem de kalbim hep burada sizin yanınızda olacak. Hastanemiz için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Biz her zaman kocaman bir aileyiz." şeklinde duygularını dile getirdi.

Konuşmaların ardınan Köse ve Ustaoğlu, Ünal'a teşekkür plaketi verdi.

Anahtar Kelimeler:

dokuz eylul universitesi nurettin unal recep gur ustaoglu

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