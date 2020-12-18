Görevden alınan başhekimin yerine yenisi atandı

Acil Tıp Uzmanı Fatih Aladağ 1980 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Konya Selçuk Üniversitesinde Acil Tıp Uzmanlığı dalında ihtisasını tamamladı.
Antalya'da skandal olay: Başhekimin hemşireye verdiği ceza tepki topladı
Ayşegül Alkan, görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye 500 kere "Görev yerimi terk ettim ben salağım" yazma cezası vermiş, olayın duyulmasının ardından jet hızıyla görevden uzaklaştırılmıştı.