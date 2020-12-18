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Görevden alınan başhekimin yerine yenisi atandı
Hemşirelere verdiği ceza sonrası hakkında başlatılan soruşturmanın ardından görevden alınan Kumluca Devlet Hastanesi Ayşeül Alkan'ın yerine, aynı hastanede başhekim yardımcılığı görevini yürüten Uzman Doktor Fatih Aladağ vekaleten görevlendirildi
Görevden alınan başhekimin yerine yenisi atandı
18 Aralık 2020 17:07 - İHA
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Acil Tıp Uzmanı Fatih Aladağ 1980 yılında Malatya'nın Akçadağ ilçesinde dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

Konya Selçuk Üniversitesinde Acil Tıp Uzmanlığı dalında ihtisasını tamamladı.

Antalya'da skandal olay: Başhekimin hemşireye verdiği ceza tepki topladı

Ayşegül Alkan, görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle iki hemşireye 500 kere "Görev yerimi terk ettim ben salağım" yazma cezası vermiş, olayın duyulmasının ardından jet hızıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

acil tip uzmani fatih aladag kumluca hastane bashekim

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