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Görme kaybı yaşayan iki kadından sonra gözler toksoplazma parazitine çevrildi: 'Kedilerle temasta dikkatli olunmalı'
İzmir'de iki genç kadının kedi parazitinden görme kaybı yaşaması dikkatleri toksoplazma parazitine çevirdi. Kadınlara yapılan tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, gözlerinde sorun yarattığı anlaşıldı.Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, gündemi meşgul eden konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
Görme kaybı yaşayan iki kadından sonra gözler toksoplazma parazitine çevrildi: 'Kedilerle temasta dikkatli olunmalı'
23 Ocak 2019 - NTV
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“Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısı ile çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir. Çiğ et tükettiğimizde, salam, sucuk veya etli çiğ köfte yediğimizde farkında olmadan paraziti vücudumuza alabiliriz.”

PLASENTA YOLUYLA BEBEĞE GEÇEBİLİR

“Vücudumuza giren parazitin özellikle yerleşme eğiliminde olduğu organlarımız gözlerimizin retina tabakası ve beyin dokumuzdur” diyen Atmaca uyarıyor:

“Hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçiş sıktır. Buna bağlı olarak retina tutulumuna bağlı körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma, anormal beyin omurilik sıvısı bulguları olabilir. Hamile kişi paraziti aldığında bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Yeni doğanda zeka geriliği, körlük, büyüme-gelişme geriliği, kafatası problemleri, sara atakları, karaciğer ve dalak büyümesi, anemi yapabilir."


DIŞARIDA SALATA YEMEYİN

“Sebze ve salataların iyi yıkanması, etlerin mutlaka pişirilerek tüketilmesi çok önemli. Buna dikkat ettiğimizde risk oldukça azalır” diyerek uyaran Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, “Bunun dışında parazitin asıl kaynağı olan kedilerle temasta dikkatli olunmalı, el yıkamaya çok özen gösterilmelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; evde beslenen kedilerin aşılı olduğu ve risk olmadığı fikri yanlıştır çünkü toksoplazmanın aşısı yoktur” dedi. 

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

El hijyenine ve sık sık el yıkamaya özen gösterin.
Bahçe işleri ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin. 
Çiğ ya da az pişmiş et (salam, sucuk, vb.) yerken dikkatli olun. 
Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın. 
Çiğ et kestiğiniz bıçağı ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın. 
Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın. 
Dışarıda yeşil yapraklı salataları yerken bir kez daha düşünün. 
Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.
 

Anahtar Kelimeler:

toksoplazma kedi paraziti gorme kaybi

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4
1) Turgay Güven (Kadın Doğum)
23.01.2019 12:13:18
Bu iki vakanın toxoplasma nedenli körlük yaşadığına emin olmamak lazım.Toxoplasma Fransa'da(iyi pişmemiş veya çiğeti bol tüketen ülkelerden)%91 oranında pozitif serolojiye sahip,yani körlüğe açık bir kanıt olsa Fransa'da çok fazla körlüğe rastlanırdı.Türkiye oranı %60 görünüyor yani ortalama olarak heriki kişiden biri bu enfeksiyonu geçiriyor,öyleyse körlük oranları çok fazla olurdu!!Ayrıca IgM pozitif bir hastada yanlış pozitiflik oranı %30,yani enfeksiyon geçiriyor denilen 3 kişiden biri sağlıklı aslında,!!


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