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Göz cerrahı sunduğu bildirilerle Viyana'da konuşuluyor
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen ve Avrupalı göz cerrahlarının katıldığı kongrelerde sunduğu bildirilerle büyük başarı elde etti.
Göz cerrahı sunduğu bildirilerle Viyana'da konuşuluyor
28 Eylül 2018 - İHA
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Viyana’da Avrupa’nın en büyük göz kongreleri Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahlar Derneği (ESCRS), Avrupa Kornea Derneği (EuCornea), Avrupa Retina Uzmanları Derneği (Euretina) kongrelerine katılan Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Doç. Dr. Berna Akova Budak ve Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Başkent Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Oğuz Ulusoy ve Eskişehir Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Merih Kıvanç’ın ortak oldukları çalışmalar ilgi ile izlendi. Viyana’da yapılan 3 kongreye 3 sözlü tebliğ ve 6 poster ile katılan akademisyenler, üniversitelerini başarıyla temsil etti. Akademisyenlerin kongreye sundukları çalışmalar arasında özellikle “Erken ve normal doğan çocukların göz bulgularının karşılaştırılması” ve ”Hiç açılmamış göz damlalarında mikrobiyal üreme” başlıklı çalışmaları dikkat topladı. “Ateşli silah ile meydana gelen göz yaralanması” adlı çalışma en yüksek bilimsel puanı alan çalışmalar arasında sunuma layık görüldü. 

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