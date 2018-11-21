SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Göz hastalıkları uzmanının makalesi 'Turkish Journal of Ophthalmology' dergisinde en iyi üç arasında
BURSA'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç'ın, katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakterilerin üreme özelliklerini inceleyerek kaleme aldığı çalışması, 'Turkish Journal of Ophthalmology' dergisi tarafından en iyi üç makaleden biri seçildi
Göz hastalıkları uzmanının makalesi 'Turkish Journal of Ophthalmology' dergisinde en iyi üç arasında
21 Kasım 2018 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Web of Science tarafından indekslenen, uluslararası editoryal yapısı olan  “Turkish  Journal of Ophthalmology” dergisi, yayınlanan en başarılı üç bilimsel makaleyi belirledi ve ödüllendirdi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Sertaç Argun Kıvanç’ın bilimsel çalışması  'Biofilm oluşturma genlerine sahip olan ve olmayan Stafilococus epidermidis suşlarının, göz içi lensler üzerinde biofilm oluşturma kapasitelerinin karşılaştırılması' ile ilgili çalışması, en başarılı üç bilimsel yayın arasına girerek ödüle layık görüldü.

Katarakt ameliyatında göze takılan farklı nitelikteki lenslerin üzerinde bakteri üreme özelliklerinin incelendiği ve göz cerrahileri sonrası gelişebilecek enfeksiyonlarda yol gösterici olabilecek çalışma, Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Mikrobiyoloji Bölümü"nden Prof. Dr. Merih Kıvanç’ın katkıları ile yapıldı. Çalışmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi"nden Doç. Dr. Sezin Türk Kaya da illüstrasyonlarıyla destek verdi.

Anahtar Kelimeler:

uludag universitesi doc dr sertac argun kivanc turkish journal of ophthalmology

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) Ahmet Çelik (Dr)
21.11.2018 16:21:07
Bunun haber değeri nedir sayın editör. Sipariş haberler yapıyorsunuz gibime geliyor. Madem bu haberi yayınladınız en iyi üç makalenin diğer ikisini de verseydiniz. Ya da bu dergiden ve çalışmadan çok daha değerli olan diğer bilim insanlarımızın yapmış oldukları bilimsel çalışmaları da haberleştirseydiniz
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası diş sağlığı Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlusağlık harcaması sağlıkta şiddetOtizm Orhan Koç Sağlık Bakanlığı sma tip 2 ilaca erişim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uludag universitesi doc. dr. sertac argun kivanc Turkish Journal of OphthalmologyKOAH Prof. Dr. Mecit Süerdem göğüs hastalıklarıCinsel istismar Kanuni Sultan Süleymanfahrettin koca sağlık bakanıSAğlık Bakan yardımcısı Emine Alp Meşe Fatma Kirazgiller Aile Sağlığı MerkeziSağlık bakanı Fahrettin KocaSağlık bakanlığı sağlık bilimleri üniversitesi fahrettin koca sözleşmeli çalışmaAHEF Şenol Atakan5. madde fahrettin kocaneonatoloji ebru temizsoy neonatoloji hemsireligi non-invaziv mekanik ventilasyonSGK anlaşmalı doktor terör örgütüBruce D. Perry beyin gelişimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.