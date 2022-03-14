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Gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 14.00'te açıklama yapması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada hekimlerin özlük haklarında yapılacak olan iyileştirmeleri duyurması bekleniyor.
Gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 14.00'te açıklama yapması bekleniyor
14 Mart 2022 10:09 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine iştirak edecek. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenecek olan Tıp Bayramı etkinliğinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarında yapılacak olan iyileştirmeleri duyurması bekleniyor.

14 Martta Cumhurbaşkanı duyuracak: Uzmana 5 bin, pratisyene 2 bin 500, sağlık çalışanlarına 500 liralık artış

Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin lira, pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ile maaşlarına 2 bin 500 lira ve sağlık çalışanlarına ise 400-500 lira artış şeklinde yapılması beklenen hekim maaşlarına zammın da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Erdoğan'ın beklenen açıklamayı saat 14.00'te gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Erdoğan'ın açıklamaları Medimagazin üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

 

 

Anahtar Kelimeler:

cumhurbaskani recep tayyip erdogan 14 mart tip bayrami bestepe millet kongre ve kultur merkezi

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People
1
1) Beyhan C. (Hekim)
14.03.2022 14:32:55
Konuşmayı dinledim, "cek cak" dışında birşey göremedim. Tarih yok, rakam yok, netlik yok, kesinlik yok..
Bende bir kez daha hayal kırıklığı..
People
0
2) mehmet (tabip)
14.03.2022 14:14:40
Yine kesin bi ayırımcılık gelir arkasından ..
uzman hekimlere olur uzman aile hekimlerine olmasın ..
dermatologlara olsun genel cerrahi ye yapılmasın ..
ambulans şöförleri daha çok olsun ama laborant olmasın ..
Trendyol çalışanlarına olsun ama bize gelince ooo ooo oo olmaz ...
People
0
3) Hikmet GÖRKEM (Prof. Dr)
14.03.2022 14:07:41
haklı tepkiler ve beklentilerin uygun dille dile getirilmesi gayet medeni, yasanın geri çekilmesinin gerekçesinin daha geniş kapsamlı iyileştirme olduğu açıklanmıştı, bekleyip açıklamayı görmek gerek
People
67
4) Zafer Aksoy (Hekim)
14.03.2022 12:51:34
Meclis'te bekleyen Önerge'nin virgülüne bile dokunmadan aynen yasalaşıp yürürlüğe girmesi acil önceliklidir. Kanamanın durması için ilk müdahale budur, diğerleri de gecikmeden uygulamaya konmalıdır. Hasta can çekişiyor, hasta öldü ölüyor !!!
People
35
5) İsmail A. (Hekim)
14.03.2022 12:43:57
4 ay önce bu filmi gördük ama sözü yerde kaldı, uygulanmadı. Bugün aynı şeyler tekrar sil baştan mı? Kırık testi su tutmaz, öyle değil mi?
People
31
6) Alican Çoban (emekli hekim)
14.03.2022 12:40:05
Bazı meslekler vardır, diplomayı alınca ölünceye kadar devam eder, emekli olunmaz. Hekimlik bunlardan biridir. Evde, işte, bayramda, tatilde, gezide, gece gündüz, uçak, deniz, yerin altında veya uzayda (değer verilse de verilmese de) hep hekiminizdir. Gittiği her yerde hekimdir. Bilmeyenlerin bunu acilen öğrenmesi dileğiyle..
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13
7) Gürkan Türker (doktor)
14.03.2022 12:39:31
yine halk diliyle konuşmasa bari!
People
22
8) dr (uzm dr)
14.03.2022 12:36:20
Almanya kölne thy uçak bileti ekonomi class 5073 tl.
Açıklanacak zam ile üzerine 73 tl daha eklenerek sadece gidiş uçak bileti alınabilir.
People
14
9) SERHAN (AİLE HEKİM)
14.03.2022 12:14:35
tüm hekimlerin maaşlarında bir düzenleme yapılması gerekiyor yani hastanede ki hekimler aile hekimleri üniversite hekimleri aslatanlar kurum hekimleri ve emekli hekimler yine birisine yap diğerine verme aynı sıkıntı yaşanır umutsuzum ama görecez...
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42
10) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
14.03.2022 11:45:15
O laflardan sonra gerisi boş.. Zaten yapacaklari da 3 kurusa hekimleri satin almaya calismaktan ibaret, hekimlerin ne hakki olan çalışma ortami saglanacak, ne hakki teslim edilecek, ne siddet ne malpraktis konulari gercek anlamda cozecek planlamalrin hicbiri yapilmayacak.. Onun yerine bolmeye calisacaktir otekilestirecektir hekimleri.. Bu donemin anlayışı bu.. Mucadele bitmeyecek ayaklar altina alinan meslek onuru icin.. Onumuzdeki maclara bakicaz...
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