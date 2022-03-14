Gözler Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün 14.00'te açıklama yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 13.30'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine iştirak edecek. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenecek olan Tıp Bayramı etkinliğinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının haklarında yapılacak olan iyileştirmeleri duyurması bekleniyor.

Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin lira, pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ile maaşlarına 2 bin 500 lira ve sağlık çalışanlarına ise 400-500 lira artış şeklinde yapılması beklenen hekim maaşlarına zammın da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Erdoğan'ın beklenen açıklamayı saat 14.00'te gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Erdoğan'ın açıklamaları Medimagazin üzerinden canlı olarak yayınlanacak.