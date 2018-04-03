Gözler yardımcı doçentlikteyken asıl değişiklik doçentlikte oldu: Sözlü sınav kalktı!

Acar, 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girdiğini belirterek, üniversitelerde akademik kariyer sistemindeki iki basamakla ilgili değişiklik yapıldığını anımsattı.

Buna göre, 1981-1982'den bugüne kadar "yardımcı doçentlik" diye tabir edilen unvandaki statünün ilk taslakta "öğretim görevlisi doktor" olarak yer aldığını, gelen talepler neticesinde "doktor öğretim üyesi" diye değiştirildiğini belirten Acar, ancak asıl değişikliğin doçentlikte olduğunu söyledi.

Acar, bu düzenleme kapsamında şu anda sadece eser yayın incelemesi ile doçent unvanı almanın mümkün olduğunu ifade ederek, "Yasal düzenleme ile üniversitelere ekstra kriter, sözlü sınav şartı koyma hakkı tanınmış olmakla birlikte, eğer bu imkanlar ilave kriterler değerlendirilmezse sıkıntı olur. Sadece eser incelemesiyle doçent unvanı alınır ve kadroya atanırsa bu ciddi bir eksiklik olur. Bunun Türk yükseköğretiminin kalitesinin ve performansının geliştirilmesi hedefine çok fazla destekleyici katkısı olmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

- "Doçentlikte sözlü sınav gerekli"

Doçentlik sınavlarının kısa vadede merkezi yapılmasının daha uygun olacağını belirten Acar, şöyle devam etti:

"Kariyer sisteminin doktora aşamasında sözlü sınavı ikame eden değerleme araçlarını devreye sokmadan böyle bir işlemin yapılması ciddi risk içeriyor bana göre çünkü sözlü sınavın iki nedenle gerekli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, beyan edilen yayın ve bilimsel çalışmaların, yazılı dokümanların yazara, adaya aidiyetini, katkısını değerlemek için sözlü sınava gerek vardır. İkincisi, eserlerle değerleyemeyeceğimiz, alt alanlara ve konulara ilişkin yeterliliğini değerlemek için şarttır. Bunu başka bir aşamada başka bir şekilde yerine getiriyorsanız buna bir şey diyemem ama doktora sisteminizi ve bundaki değerleme sisteminizi hiç değiştirmeden sözlü sınav zorunluluğunu kaldırmayı ikame edecek tedbirleri başka aşamada devreye sokmadan böyle bir şey yapılması kanaatimce ciddi risk içeriyor. Şu andaki en büyük risk de üniversitelere ilave sınav koyma hakkı tanınsa da teorik olarak sadece eser incelemesi ile doçent olmak şu anda mümkündür. Bunu şu anki ihtiyaçlara çok da destekleyici bulmuyorum. "

- Türk Dünyası Yaz Okulu düzenlenecek

TÜBA'nın çalışmaları hakkında da bilgi veren Acar, çeşitli bilimsel toplantı ve raporlarla özellikle politikalar ve stratejiler seviyesinde kamu yönetimi ve kamuoyu için önemli ve öncelikli güncel konularda bilim temelli rehberlik, danışmanlık işlevi gören bir kurum olduklarını anlattı.

Rüzgar enerjisi teknolojileri ve nükleer enerji ile ilgili mart ayında çalıştay düzenlediklerini, Kırşehir'de Ahi Evran Üniversitesi ile Yem ve Kırmızı Et Sempozyumu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Acar, önümüzdeki dönem yapacakları çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu sene biliyorsunuz Kastamonu, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Orada iki-üç tane toplantı planladık. Yaz aylarında 'Türk Dünyası Yaz Okulu' yapacağız. Türk dünyasından gelecek profesörler ve bilim insanlarına yönelik olarak. Bir diğeri Taşköprülüzade Ahmet adına ki kendisi tarihi bir bilim insanımızdır, ilk Türk ansiklopedisti olarak da tanımlanır. Onunla ilgili bir toplantı düşünüyoruz. Bir tane de beylikler ile ilgili bir toplantıyı orada gerçekleştireceğiz. Mayıs ayında Kore Bilim Teknoloji Akademisi ile sempozyumlar, toplantılar serisi başlattık. Geçen yıl ikincisini yaptık, bu yıl üçüncüsünü Seul'de yapacağız. Gerek Türk Dünyası Akademiler Birliği gerekse G20 Bilim Akademileri Forumuna katkılarımız devam edecek. Asya, Avrupa Akademi Birliklerinde de çalışmalarımız devam edecek.