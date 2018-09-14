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Gözündeki şişliğin tedavisi idrar içen fitness uzmanını bilim insanları uyardı... 'Faydası yok'
Fitness Uzmanı Faith Canter, her gün iki bardak idrar içiyor. Sivrisinek ısırığı yüzünden gözü şişip, tamamen kapanınca en son çare olarak idrar içmeyi denemişti.
Gözündeki şişliğin tedavisi idrar içen fitness uzmanını bilim insanları uyardı... 'Faydası yok'
14 Eylül 2018 - Habertürk
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İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; haziran ayında Portekiz'e taşındıktan kısa bir süre sonra sivrisinek tarafından ısırılan Canter'in bir gözü şişti ve kapandı.

Şişliği azaltmak için steroid kremlerden antihistaminik ilaçlara kadar her şeyi deneyen talihsiz kadın, başta idrar terapisinin çılgınca bir fikir olduğunu düşünse de gözü bir türlü iyileşmeyince, denemeye karar verdi.

Yarım bardak idrar içtikten sonra gözündeki şişliğin dört saat sonra tamamen geçtiğini söyleyen Canter, o günden sonra her gün idrar içtiğini söyledi. 

Bilim insanları ise idrarın herhangi bir faydası olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:

faith canter idrar bilim insanlari

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