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Grip ve koronavirüs birlikteliği sadece koronavirüse göre mortaliteyi 6 kat artırabilir
İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırmanın sonuçları, gribe ve koronavirüse peş peşe yakalanmanın ölüm riskini 6 kat artırdığını ortaya koydu.
Grip ve koronavirüs birlikteliği sadece koronavirüse göre mortaliteyi 6 kat artırabilir
19 Ekim 2020 10:32 -
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Liverpool Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı ve bioRxiv portalında yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre peş peşe gribe ve koronavirüse yakalanmak, ölüm riskini 6 kat artırıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre; Araştırma kapsamında uzmanlar, fareler üzerinde yaptıkları deneyde bir grup fareye koronavirüs, ikinci gruba ise peş peşe grip ve koronavirüs bulaştırdı. Sonuç, hem gribe, hem de koronavirüse yakalanan grubun, sadece grip olan gruba göre hastalığı daha ağır geçirdiğini ortaya koydu.

Araştırma ekibinden Prof. James Stewart, “Grip bulaştırılan farelere replikasyonu azaltılmış koronavirüs enjekte edilmesine rağmen bu grupta artan enflamatuar tepki gözlemlendi. Bu, insanların Kovid-19’u ağır geçirmelerinin ana nedeni” açıklamasında bulundu.

Deney kapsamında ayrıca ikinci fare grubunda hastalıktan ölüm oranının birinci gruba göre altı kat daha yüksek olduğu görüldü.

Uzmanlara göre vücutta aynı anda birkaç patojenin dolaşımı, aralarında rekabete yol açıyor ve böylelikle vücut üzerindeki olumsuz etki artıyor.

Anahtar Kelimeler:

arastirma koronavirus grip

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