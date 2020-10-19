Grip ve koronavirüs birlikteliği sadece koronavirüse göre mortaliteyi 6 kat artırabilir

Liverpool Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı ve bioRxiv portalında yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre peş peşe gribe ve koronavirüse yakalanmak, ölüm riskini 6 kat artırıyor.

Sputnik'te yer alan habere göre; Araştırma kapsamında uzmanlar, fareler üzerinde yaptıkları deneyde bir grup fareye koronavirüs, ikinci gruba ise peş peşe grip ve koronavirüs bulaştırdı. Sonuç, hem gribe, hem de koronavirüse yakalanan grubun, sadece grip olan gruba göre hastalığı daha ağır geçirdiğini ortaya koydu.

Araştırma ekibinden Prof. James Stewart, “Grip bulaştırılan farelere replikasyonu azaltılmış koronavirüs enjekte edilmesine rağmen bu grupta artan enflamatuar tepki gözlemlendi. Bu, insanların Kovid-19’u ağır geçirmelerinin ana nedeni” açıklamasında bulundu.

Deney kapsamında ayrıca ikinci fare grubunda hastalıktan ölüm oranının birinci gruba göre altı kat daha yüksek olduğu görüldü.

Uzmanlara göre vücutta aynı anda birkaç patojenin dolaşımı, aralarında rekabete yol açıyor ve böylelikle vücut üzerindeki olumsuz etki artıyor.