GSK ve Vir Biotechnology, COVID-19 Antikor Tedavisi'nin Faz 2/3 Çalışmalarına Başladı.

Açıklama şöyle:

COVID-19 nedeniyle hastaneye yatmayı önlemek amacıyla çalışmaları başlatılan antikor tedavisiyle ilgili olarak, iki şirket tarafından yapılan açıklama ile, tedavinin güvenlilik ve etkinlik değerlendirmesinin yapıldığı Faz 2/3 klinik çalışmalarının başladığı duyuruldu. 2020 yılı bitmeden sunulacak ilk sonuçların olumlu olması durumunda, 2021'in ilk yarısında antikor tedavisine erken erişimin mümkün olabileceğini açıklandı.

GSK ve Vir Biotechnology, hastanede yatış riski yüksek olan hastalarda COVID-19'un erken tedavisi için Faz 2/3 çalışması kapsamında ilk hastaya doz uygulandığını duyurdu.

Dünya çapında erken semptomatik enfeksiyonu olan yaklaşık 1.300 hastanın dahil edildiği FAZ 2/3 çalışması, tek doz monoklonal antikorun (VIR-7831) COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışı önleyip önlemeyeceğini değerlendirmek amacıyla yapılıyor. İlk sonuçların bu yıl bitmeden önce alınması hedeflenen çalışmada, sonuçların başarılı olması durumunda, 2021'in ilk yarısında antikor tedavisine erken erişmek mümkün olabilecek.

GSK'nın Ar-Ge Başkanı ve Bilimsel Sorumlusu Dr. Hal Barron yaptığı açıklamada: "SARS-CoV-2 virüsüne yönelik monoklonal antikorlar, vücudumuzun kendi antikorlarını üretmesini beklemeksizin COVID-19'a etkili ve anında bir bağışıklık cevabı sağlayabilir. Bunun özellikle, etkili bir aşının yokluğunda önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma kapsamında, VIR-7831'in yüksek risk altındaki bireylerin şiddetli hastalığa doğru ilerlemesini önleme yeteneği değerlendirilecektir. Gelecekteki çalışmalarda, antikorun yüksek riskli hastalarda enfeksiyonu önleme ve hastalık şiddetini azaltabilme oranını da test edeceğiz" dedi.

Vir CEO'su Ph.D. George Scangos ise: "COVID-19 başlangıcı olan hastaları daha kötü bir duruma gelmelerini önleyici şekilde tedavi etmek hem hastalar hem de toplum için çok önemli. Hastane sistemleri, halihazırda sınırlı olan kaynakları zorlamaya devam eden yeni enfeksiyonlarla birlikte dünya çapında yenik düşmüş durumdadır. Bu çalışma, VIR-7831'in yaşlılar veya kronik rahatsızlıkları olan yüksek risk grubundaki bireylerde hastaneye yatış ihtiyacını önemli ölçüde azaltıp azaltamayacağını göstermek için tasarlandı." dedi.