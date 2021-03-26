GSK yetişkinlerde alt solunum yolu hastalıklarının tedavisi için Faz III RSV aday aşı programını başlatıyor

GSK, alt solunum yolu hastalıklarının tedavisi için hayata geçirdiği aday aşı programında Faz I/II sonuçlarının olumlu olması ve hedef kitlede güçlü bir bağışıklık yanıtı almasının ardından Faz III çalışmasına geçtiğini duyurdu.

RSV, 60 yaş ve üzeri erişkinler için önemli bir sağlık tehdidi oluşturmaktadır ve bu bağlamda gelişmiş ülkelerde RSV enfeksiyonları ile ilişkili yıllık 360 bin hastane yatışı ve 24 bin ölüm olduğu tahmin edilmektedir.

Birçok ülkede rutin RSV testi ve güçlü gözetim sistemleri olmadığı için, yaşlılarda RSV’nin finansal yükü ile ilgili küresel veriler ya yetersizdir ya da önemi yeterince dikkate alınmamaktadır. Küresel popülasyonun yaşlanmasıyla birlikte, RSV enfeksiyonları ile ilişkili olanlar dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı hastalıkların ve ölüm oranının artacağı tahmin edilmektedir. Yaşlı erişkinler için bir RSV aşısı birincil enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda bağımsız, sağlıklı ve kaliteli yaşamın korunmasına da katkıda bulunacaktır.



GSK Başkan Yardımcısı ve Aşı AR-GE Başkanı Emmanuel Hanon; “RSV, yaşlılarda karşılanmamış medikal gereksinimlerden biridir ve RSV ile enfekte olmuş her 6 kişiden 1’inin hastaneye yatması gerekmektedir. Özgün teknoloji kombinasyonumuz olan prefüzyon F antijeni ve patentli adjuvan sistemimizle, hem hümoral hem de hücresel bileşenler için sağlıklı yetişkinlerle eşdeğer bir bağışıklık yanıtı sağlamayı başarmış durumdayız.” dedi.

