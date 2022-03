Gül, kalp ve stetoskop: Sağlık Bakanından hekim ve diğer sağlık çalışanlarına 14 Mart mektubu

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramının hemen öncesinde tüm sağlık çalışanlarının cep telefonuna mesaj yolladı. Mesajda verilen linkte ise hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına 2 farklı mektup ortaya çıktı. Sağlık bakanının gmail adresi vererek yolladığı Mektupta şunlar ifade edildi.

HERKESE ULAŞMADI

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim. SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı. Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak.' ddedi.

HEKİMLERE YAZILAN MEKTUP

Değerli hekim arkadaşım ......

Zor zamanlarda hekimlik yapan ve bir taraftan mesleğinin gereklerini yerine getirmeye çalışırken öte yandan hekimlik hizmetinin daha iyi şartlarda yapılabilmesi için düşünen bütün arkadaşlarıma ve size içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Bu mesleği layığınca yüceltmek için her samimi çabadan yararlanıyoruz.



Bildiğiniz gibi, pandemi, yaygın mücadele isteyen bir hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere, birçok yönden sarstı. Bu dönemde, meslek grubu olarak, en ağır fedakârlıkları gösteren, toplumların da hayranlığını ve saygısını kazanan kesim bizler olduk.



Pandemi, hekimlerin, tüm sağlık çalışanlarının ölümle hayat arasındaki o sınır çizgisinde insandan yana eşsiz bir çaba sarf ettiğini gözle görünür kıldı. Bizleri ve eşsiz tıp mesleğini yücelten performansı sağlık çalışanları olarak hep birlikte gösterdik. Mesleki kimliklerimizi yerli yerine koyan ama tüm bireyselliklerin üstünde bir takım ruhuyla hareket ettik. Bence bu ruhun korunması her zaman önemlidir. Ekip uyumu konusunda hekimlerin rolü inkâr edilemez. Bazı durumlarda tıbbi müdahalenin adeta müzikal bir uyum gerektirdiğini ise hepimiz biliriz.



Bugün hekimliğin saygınlık kaybına uğradığını hocalarımızdan tıbbiye öğrencilerine kadar çoğu kişi ifade ediyor. Fakat unutulmamalı: Tarihi insanlık kadar eski olan tıp ve toplumun halen nadide insanı olan hekim, temelde değer kaybına uğramış olmadığı için bu saygınlık kaybı geçicidir. Hayatla ölüm, hastalıkla sağlık arasında sıkışan bir insan hekimine ve tıp bilimine gerekli saygıyı gösterecektir.



Hekimlik, bize, sadece tahsil yoluyla toplum içinde statü sağlayan mesleklerden biridir. Biridir diyorum ama bir ikincisini bilmediğimi de itiraf etmeliyim. Bu statü bizleri bazı teamüllerle sınırlar. Örneğin haklarımız, taleplerimiz konusunda geliştireceğimiz dilin, tutumdaki üslubun mesleğin doğasıyla örtüşmesi gerekir. Mesleğin bu doğası hastaları gözetmeyi de şüphesiz içerir. Çünkü ihmal edilen hastanın, tarafları kimler olursa olsun, çözüm aranan sorun sebebiyle nesneleştirilmiş ve üzerinden mesaj verilen kişi konumuna düşürüldüğünü herkes bilir. Hasta da bilir. Biz, hekimler olarak, hastanın bu şekilde aracı kılınmasından kaçınmalıyız. Bir meslektaşınız olarak görüşüm budur.



Saygıdeğer hekim arkadaşım,

Mevcut koşullarda ülkemizde hekimlik yapmanın zor tarafları olduğunu biliyorum. Sorunların, aşılması zor değil, aşılması kolay sorunlar olduğuna, gerekli emeğin sarf edildiğine inanmanızı istiyorum.



Temel amaçlarımız; ekonomik açıdan adil bir düzenleme, Malpraktis davalarının hekimlere tehdit olmaktan çıkarılması, artan şiddet olaylarına karşı caydırıcılığı daha yüksek bir yasal çerçeve ve emeklilikte hekimlerin yargı mensuplarına benzer haklara sahip olabilmelidir.



Devletimizin sizler için en iyisini yapma kararlılığından emin olun. Yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramımızı yürekten kutluyorum. Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum.



Selam ve sevgilerimle



Aşağıdaki mail adresini doğrudan bana yazmanızı gerektirebilecek durumlar için oluşturdum. dr.fahrettinkoca.sahsen@gmail.com

Dr. Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı

DDİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAZILAN MEKTUP YAZILAN MEKTUP

Değerli çalışma arkadaşım .............

En içten selam ve saygılarımı sunuyorum. Uzun zamandır sizlerle ya bir konuşma veya doğrudan tarafınıza ulaşacak bir mektupla, giderek önem kazanan konularımızı gözden geçirme ihtiyacı içindeydim. Buna biraz geç fırsat bulabildiğim için anlayışınızı istirham ediyorum.



Modern sağlık hizmeti, çok detaylı ve büyük bir organize güç gerektiriyor. Türkiye’de olduğu gibi, geniş anlamıyla insan odaklı bir sağlık sisteminde söz konusu organize güç sistemin kalbidir. Böylesi bir sistemde mesleki formasyonlar farklı, her bir profesyonelse kendi konumunda işiyle biriciktir. Müzikten örnek versek yanlış olur mu? Bir orkestrada aslında trompetler pek önemli değil denebilir, piyano önem bakımında örneğin kemanlarla mukayese edilebilir mi? Herkes ve her şey önemli değilse bütün önemini yitirmeye başlar.



Değerli çalışma arkadaşım, Sağlık hizmetleri çatısı altında birleşen 39 meslek grubu olarak bizler de tıpkı böyle bir orkestrayız. Bazen birimiz bir anın kahramanıyız, çoğunlukla da birbirini tamamlayan özelliklerle hep birlikte kahramanız. Bilim insanlarının buluşlarını yüzlerce araştırmacı eşliğinde yaptığı günümüzde aksini düşünen olabilir mi?



Hepimizin çeşitli sıkıntılar yaşadığı, pandemi yorgunluğunun devam ettiği bu dönemde, öyle sanıyorum ki zihinlerde belirsizlikler oluştu. Salgına karşı eşsiz bir mücadele veren insanlar, toplumun yeni ve en gözde kahramanları, önem bakımından birbirini mukayese etmeye başladı. Kendimize yaptığımız bu haksızlığı artık düzeltmeliyiz. Hekim ağabeyiniz, kardeşiniz ve bağlı olduğunuz bakan olarak bu meslek grupları içinde ayrımcılığa, birbirini önemsiz göstermeye müsaade etmemek benim görevimdir. Bu görevi hepimiz üstlenmeliyiz.



Şunu belirtmeden geçmek istemiyorum: Pandemi, yaygın mücadele isteyen bir hastalığın sonuçları dışında, bütün toplumları, sosyal psikolojileri ve ekonomileri başta olmak üzere, birçok yönden sarstı. Bu dönemde, sağlık meslekleri grubu olarak, güçlenen, toplumların hayranlığını ve saygısını kazanan kesim bizler olduk. Saygınlık dayanışma içinde yükselir, bu saygınlığı yükseltelim.



14 Marta birkaç gün kaldı. 14 Mart Tıp Bayramı sizlerin de bayramıdır. Bayramlar, benimseyip kutlayanı çoğaldıkça güzelleşir. Hepimizin bayramı şimdiden kutlu olsun.



Mesleğinizde ve görev yaptığınız kurumda her birinize mutluluklar diliyorum. Selam ve sevgilerimle

Aşağıdaki mail adresini doğrudan bana yazmanızı gerektirebilecek durumlar için oluşturdum. dr.fahrettinkoca.sahsen@gmail.com

Dr. Fahrettin KOCA

Sağlık Bakanı