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Gülperi hemşirenin davasında 'tespit edilemeyen toksin sonucu ölüm' iddiası
İzmir'de 2005'te yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü.
Gülperi hemşirenin davasında 'tespit edilemeyen toksin sonucu ölüm' iddiası
17 Eylül 2018 - AA
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İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Gülperi Ovalıoğlu hakkındaki adli tıp raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. 

Mağdur ailenin avukatı Serkan Cengiz, gelen raporu incelemek için süre istediklerini belirtti.

Sanık avukatı Mustafa Uluşahin, otopsi raporuna göre maktulun vücudunda her iki dirsek ön yüzlerinde tedavi amaçlı iğne izinden başka herhangi bir travma bulgusu olmadığının tespit edildiğini belirterek, bu rapordan Gülperi Ovalıoğlu'nun dıştan bir müdahale sonucu öldürülmediğinin açık olduğunu savundu. 

Uluşahin, Ovalıoğlu'nun rapora göre "tespit edilemeyen toksin sonucu" öldüğünü iddia etti. 

Mahkeme heyeti, adli tıp raporuna karşı beyanda bulunmak için avukatlara süre verilmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin dava görüldü 

- Davanın geçmişi

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopside intihar için içtiği ilaca ait bulguya rastlanmamasına rağmen "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.

Anahtar Kelimeler:

gulperi ovalioglu

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