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Gülperi hemşirenin ölümü ile ilgili davada 'beraat kararı'
İzmir'de, 2005 yılında intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nu 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan eşi O.O., beraat etti. 13 yıl önce yaşanan olayda Gülperi Ovalıoğlu'nun intihar ettiği iddia edilmiş ancak Adli Tıp raporunda kadının midesinde ve kanında bulguya rastlanmamıştı
Gülperi hemşirenin ölümü ile ilgili davada 'beraat kararı'
19 Kasım 2018 - DHA
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Ege Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Servisi'nde hemşire olarak görev yapan Gülperi Ovalıoğlu, 2005 yılının Temmuz ayında, aynı hastanenin eczanesinde çalışan eşi O.O. tarafından acil servisine kaldırıldı. O.O.'nun, eşinin ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu söylemesi üzerine doktorların midesini yıkadıkları Gülperi Ovalıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KANINDA VE MİDESİNDE İLAÇ ÇIKMADI

DHA'da yer alan habere göre hastanede de doktorların verdiği bilgiler doğrultusunda intihar tespitinde bulunuldu. Ancak, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopside, Gülperi Ovalıoğlu'nun kanında ve midesinde ilaç içtiğine dair bulgulara rastlanmadı. 30 Ocak 2006'da Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda, 'İlaç izine rastlanmadı, ciğerlerinde ödem tespit edildi' denildi. Savcılık otopsi raporunu dikkate almayıp, O.O.'nun verdiği bilgilere göre yaptığı soruşturmasının sonunda, Gülperi Ovalıoğlu'nun 'intihar ettiğini' belirterek, 28 Şubat 2006 tarihinde takipsizlik kararı verdi.

Gülperi hemşirenin davasında 'tespit edilemeyen toksin sonucu ölüm' iddiası 

AİLESİ AİHM'YE BAŞVURDU

Bu gelişme üzerine Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak takipsizlik kararına itiraz etti. Mahkeme heyeti, 4 Nisan 2006'da takipsizlik kararının kaldırılması talebini reddetti. Kızının intihar etmeyip, cinayete kurban gittiğine inanan anne Ümran Durmaz, avukatı aracılığıyla, etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle 2007 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu.

Bakanlık, Gülperi hemşire davasına müdahil oldu 


AİHM: ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMADI

Aradan geçen 5 yıl sonrasında AİHM, dava dosyasını istedi. 2014 yılının Kasım ayında ise AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) yaşam hakkını savunan 2'nci maddesine göre, otopsi raporuyla karar arasında çelişki buldu, 'etkili soruşturma yapılmadığına' karar verdi. Ayrıca Türkiye'nin 22 bin euro tazminat ödemesine hükmetti.

AİHM'in kararıyla sevinen anne Ümran Durmaz ve Gülperi Ovalıoğlu'nun kardeşleri, bir kez daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yeniden açılan soruşturma sonrasında savcı, Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi O.O., hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açtı.

Gülperi hemşire davasında sanık için beraat talebi 

SANIK BERAAT ETTİ

İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuksuz sanık O.O., ölen hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı bir önceki duruşmada verdiği esasa yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanık O.'nun beraatini talep etti. Gülperi Ovalıoğlu'nun ailesinin avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın Gülperi hemşireyi zehirleyerek öldürdüğünü iddia etti. Sanık avukatı ise Gülperi Ovalıoğlu'nun annesi Ümran Durmaz'ın savcılıkta verdiği ifadede "O.O.'nun kızımı döverek öldürdüğünü ve intihar etmediğini düşünüyorum" sözünü hatırlatarak, müvekkilinin eşini dövdüğüne ve zehirlendiğine yönelik bir delilin bulunmadığını söyledi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık O.O., suçsuz olduğunu öne sürüp "Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Gülperi Ovalıoğlu'nu kasten öldürüldüğüne yönelik delilin bulunmadığına kanaat getirip sanık O.O.'nun beraatine karar verdi.

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