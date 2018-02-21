Gülperi hemşirenin ölümüne ilişkin dava görüldü

İzmir'de 2005'te yaşamını yitiren hemşire Gülperi Ovalıoğlu'nun eşi hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Oğuzhan Ovalıoğlu, hemşirenin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyanın, Ovalıoğlu'nun ölüm nedeninin kesin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna gönderildiğini ancak buradan henüz dönüş olmadığını belirtti.

Tanık olarak dinlenilmesi gereken N.A'nın duruşmaya gelmemesi üzerine söz alan duruşma savcısı, dosyanın İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulundan dönüşünün beklenmesi ve tanığın zorla getirilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının taleplerinin kabulünü kararlaştırarak duruşmayı mayısa erteledi.

Davanın geçmişi

Gülperi Ovalıoğlu'nun 2005'te ölümünün ardından açılan soruşturma, otopsi incelemesinde hemşirenin kullandığı öne sürülen ilaca ait bulgulara rastlanılmamasına rağmen kadının "intihar ettiği" gerekçesiyle kapatılmıştı.

Hemşirenin ailesi, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşımış, mahkeme "yetersiz soruşturma yürütüldüğü" gerekçesiyle Türkiye'yi suçlu bulmuştu.

Bunun üzerine Gülperi hemşirenin eşi Oğuzhan Ovalıoğlu hakkında "kasten adam öldürmek" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanık, davanın Şubat 2016'daki ilk duruşmasında suçlamaları reddetmişti.