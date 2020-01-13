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Gülşen, doktoru evine çağırıp dolgu ve botoks yaptırdı
Hastane çıkışı görüntülenmek istemeyen Gülşen, estetik doktorunu evine çağırıp dolgu ve botoks yaptırdı.
Gülşen, doktoru evine çağırıp dolgu ve botoks yaptırdı
13 Ocak 2020 - AKŞAM
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Kısa süre önce yanaklarından yağ aldırdığı iddia edilen Gülşen'in bu kez de evde estetik operasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Konuşulanlara göre, estetik merkezinden çıkarken görüntülenmekten kaçınan Gülşen, çareyi doktora ayağına getirtmekte buldu.

Şarkıcı, doktorunu eve çağırarak botoks ve dolgularını yeniletti. Estetiğe karşı olduğunu açıklayan 43 yaşındaki Gülşen, "Yanaklarım yıllardır aynı, müdahale yok. Dolgunun yakıştığı kimseyi görmedim. Bir tek botoksum var. Estetiksiz yaşlanmak istiyorum" demişti.

 

Anahtar Kelimeler:

gulsen estetik

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1
1) aydin sinal (hekim)
13.01.2020 11:51:55
eskiden dedeme eve berber gelirdi,bavul kadar tahta cantasi icinde hertürlü malzemesi vardi,hos bir hatira olarak kaldi.insallah Gülseninde cocugu icin ilerde hatirlayacagi hos bir hatira olarak kalir,ikiside ayni sey.
bu arada "Gülsen" kim yahu?
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