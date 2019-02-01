Gümrük kapısına sahra hastanesi kuruluyor: İki gün içinde tamamlanacak

ARŞİV
Gaziantep ve Hatay'da görevli Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Sağlık Bakanlığının talimatıyla Karkamış Gümrük Kapısı'nda sahra hastanesi kurulması için çalışmalara start verildi.
Çadır ve sedye kurulumlarını gerçekleştiren ve zemin yalıtımını tamamlayan ekiplerin çalışmaları iki gün içinde tamamlanacak.
Sahra hastanesinin aynı anda 10 hastaya ilk yardım hizmeti verebilecek kapasitede olduğu belirtildi.
Öte yandan, Şanlıurfa ve Mardin sınır hattında da sahra hastaneleri kurulacağı öğrenildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|07/02-09/02
|Turk-Mus 4 Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|07/02-09/02
|TURK-MUS IV Multidisipliner Ultrasonografi Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|ANKA
|13/02-14/02
|Türk Toraks Derneği 18. Kış Okulu ve 16. Mesleki Gelişim Kursu
|GÖĞÜS...
|ANTA
|15/02-16/02
|18. Ege Diz Cerrahisi ve Artroskopi Günleri
|ORTOPEDİ...
|İZMİ