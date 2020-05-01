Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Gümüşhane'de 2 haftadır koronavirüs vakasına rastlanmadı
Gümüşhaneliler dışarı çıkmayarak koronavirüs tedbirlerine harfiyen uymaya gayret gösteriyor. Alınan tedbirlerle son 2 haftadır kentte koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanmadı.
Gümüşhane'de 2 haftadır koronavirüs vakasına rastlanmadı
01 Mayıs 2020 15:57 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Gümüşhane'de vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrılarına uyuyor. Vatandaşlar zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca meydan, cadde, sokaklar boş kaldı.

Özellikle şehrin en kalabalık noktaları olan Oltanbey Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda belediye temizlik işçileri dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Belediye işçileri boş cadde ve sokakları temizledi.

Tedbirlere uyulan kentte son 2 haftadır koronavirüs testi pozitif çıkan hastaya da rastlanılmadı.

Fırıncı İsmail Taşkın, işi dolayısıyla sokağa çıktığını belirterek, "İşimiz olduğu için mecburiyetten geliyoruz. Eğer işimiz olmasaydı bugün evde kalacaktık. Halkımızda evlerinde kalsın" dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus evde kal

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.