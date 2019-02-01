Güncellenen SUT Resmi Gazete'de: İşte ödeme ve ilaç listelerindeki değişiklikler

MEDİMAGAZİN- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikleri yayımladı. Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikte SMA hastalarının kullanması gereken ilaçların bedellerinin karşılanacağı duyuruldu.

Hasta katılım payından muaf ilaçlar listesinin de güncellendiği tebliğde Ayaktan Başvuranlarda Ödeme Listesinde ana dallar ve yan dalların durumları da belirtildi. Resmi Gazete’de belirtilen Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesine göre Kardiyoloji 68; Kadın Hastaları ve Doğum 61; Kalp ve Damar Cerrahisi ile İç Hastalıkları 56; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Üroloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 55 olarak belirtildi.

Yan dallarda ise Çocuk Kardiyolojisi 68; Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Perinatoloji, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi 61; Geriatri 57; Hematoloji, Nefroloji, Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi 56; Gastroenteroloji, Cerrahi Onkoloji, Gastroenteroloji cerrahisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları, Romatoloji, El Cerrahisi 55 olarak Ayaktan Başvurulardaki Ödeme Listesinde yerini aldı.

Yurt dışından temin edilen ilaç listesinin de güncellendiği SUT’un tam metnine ulaşmak için tıklayınız