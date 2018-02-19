Günde bir sigara kalp krizi riskini yüzde 50 artırıyor

İngiliz uzmanlar 140’tan fazla araştırmayı inceledi.

Sonuç, günde sadece bir sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski yüzde 50, beyin kanaması geçirme riski ise yüzde 30 oranında artıyor.

Öte yandan, araştırmalar, birçok kişinin sigara içmeye ergenlik yıllarında başladığını ortaya koyuyor.

Ülkede sigara satın alma yaşının 21’e yükseltilmesi için mücadele veren Amerika Akciğer Hastalıklarıyla Mücadele Derneği'nden Thomas Carr, “15 ila 17 yaşındaki gençlerin sigaraya erişimini kesmeye çalışıyoruz. Bu gençler, okulda 18 yaşına gelmiş arkadaşlarından sigara alıyorlar. Ama 19, 20 veya 21 yaşındaki gençlerle fazla arkadaşlık etmiyorlar” şeklinde konuştu.