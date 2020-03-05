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Güney Afrika'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi
Güney Afrika'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü
Güney Afrika'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi
05 Mart 2020 - AA
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İSTANBUL -  Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İtalya'dan ülkeye seyahat eden 38 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Mkhize, ülkeye 1 Mart'ta gelen ve 3 Mart'tan bu yana şikayetleri bulunan hastanın virüsü başkalarına bulaştırmaması için tedbir alındığını belirtti.

Afrika kıtasında Cezayir, Mısır, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 29’a ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

zweli mkhize kovid-19

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