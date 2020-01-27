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Güney Kore Corona virüsüne karşı alarm seviyesini yükseltti
Güney Kore, Çin'de ortaya çıkan ve Güney Kore'de 4 kişide tespit edilen yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı bulaşıcı hastalık alarm düzeyini artırdı
Güney Kore Corona virüsüne karşı alarm seviyesini yükseltti
27 Ocak 2020 - AA
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ANKARA - Güney Kore haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında toplanan acil durum komitesi, alarm düzeyinin en yüksek 4. seviye olan "sarı" dan 3. seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar verdi.

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Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, alarm düzeyinin yükseltilmesiyle karantina denetimlerinin, ülkeye giriş çıkışlardaki kontrollerin, virüs taşıdığından şüphelenilen kişilere yönelik tedbirlerin artırılacağı belirtildi.

Tedbirler kapsamında havaalanlarında ve limanlarda karantina denetim noktalarına sağlık kurumları ve güvenlik güçlerinden daha fazla personelin sevk edileceği ifade edildi.

Vuhan'dan gelen tüm yolculara sağlık taraması yapılacak

Ülkede dün 4. koronavirüs vakası tespit edilirken, Devlet Başkanı Moon Jae-in koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden Güney Kore'ye gelen tüm yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi talimatı verdi. 

Moon, ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep etti.

Virüsün kontrol altına alınması için askeri doktor ve sağlık personeli ile askeri tesislerin devreye sokulmasını isteyen Moon, virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin takip edilmesi ve kamuoyunun sürekli bilgilendirmesi için enformasyon kanallarının açık tutulmasını istedi.

Öte yandan, Vuhan'da bulunan Güney Kore vatandaşlarının tahliye edilmesi için özel uçak seferleri yapılması planlanıyor.

Ülkede, geçen hafta, Vuhan kentinden tüm demiryolu ve havayolu seferleri durdurulmuş, karayolu bağlantıları bloke edilmişti.

 

Anahtar Kelimeler:

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