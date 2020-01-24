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Güney Kore'de ikinci kez corona virüsü görüldü
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgınının devam ettiği anımsatılarak, Güney Kore'de ikinci vakanın da doğrulandığı aktarıldı
Güney Kore'de ikinci kez corona virüsü görüldü
24 Ocak 2020 - AA
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ANKARA - Güney Kore Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamada, başkent Seul'deki Gimpo Uluslararası Havalimanı'na inen bir Güney Korelide yeni tip corona virüsün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Vuhan'da çalışan 55 yaşındaki erkeğin, geçen hafta boğaz ağrısı ve diğer bazı semptomlarla bir Çin kliniğine başvurduğu vurgulandı. 

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Şüpheli diğer 25 vakanın test sonuçlarının ise negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüs vakası, ilk kez pazartesi günü doğrulanmıştı

KCDC'den 8 Ocak'ta yapılan açıklamada, Aralık 2019'da Wuhan kentini ziyaret ettiği belirlenen 36 yaşındaki Çinli bir kadının gizemli hastalık belirtileri göstermesi üzerine, Dongtan'da hastanede karantinaya alındığı bildirilmişti.

Ancak ülkede ilk kez pazartesi günü doğrulanan yeni tip koronavirüs vakasına, Incheon Uluslararası Havalimanı'na pazar günü inen Çinli bir yolcuda rastlanmıştı. Virüs, seyahat eden yolcular aracılığıyla Çin sınırlarını aşmıştı. Ortaya çıktığı yerden dolayı "Wuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüse ABD, Japonya, Tayland, Suudi Arabistan, Singapur ve Vietnam'da da rastlanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

corona virusu guney kore wuhan virusu abd japonya tayland suudi arabistan singapur vietnam

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