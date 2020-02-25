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Güney Kore’den toplu koronavirüs testi
Güney Kore, 200 binin üzerinde kişiye toplu Korona virüsü testi yapacağını açıkladı
Güney Kore’den toplu koronavirüs testi
25 Şubat 2020 - İHA
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SEUL  - Çin’in Wuhan kentinden dünya ülkelerine yayılan koronavirüsünün, Çin’in ardından en çok görüldüğü ülke Güney Kore olarak kaydedildi. Ülke genelinde 977 onaylanmış vaka görülürken, Koronavirüsü nedeniyle 11 ölüm yaşandı.

Ülkede görülen vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine Güney Kore, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin bütün üyelerine toplu Korona virüsü testi yapma kararı aldı. Kilise üyeleri arasında ilk vakanın 61 yaşında bir kadında görüldüğü belirtilirken, hastaya nasıl virüs bulaştığı ise bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:

guney kore koronavirus

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