Güney Kore’den toplu koronavirüs testi

SEUL - Çin’in Wuhan kentinden dünya ülkelerine yayılan koronavirüsünün, Çin’in ardından en çok görüldüğü ülke Güney Kore olarak kaydedildi. Ülke genelinde 977 onaylanmış vaka görülürken, Koronavirüsü nedeniyle 11 ölüm yaşandı.

Ülkede görülen vakaların çoğunun Shincheonji kilisesiyle bağlantılı olması üzerine Güney Kore, 200 binin üzerinde üyesi bulunan kilisenin bütün üyelerine toplu Korona virüsü testi yapma kararı aldı. Kilise üyeleri arasında ilk vakanın 61 yaşında bir kadında görüldüğü belirtilirken, hastaya nasıl virüs bulaştığı ise bilinmiyor.