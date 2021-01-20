Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günler sonra ölü bulunan doktorun boyun travması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan beş gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun'un (51), kazada boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi
Günler sonra ölü bulunan doktorun boyun travması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi
20 Ocak 2021 15:48 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı.

Kocaeli'de kaybolan doktorun cenazesine ulaşıldı

Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Ekipler, Uğur Tolun'un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.

Yapılan ön otopside Uğur Tolun'un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi. Doktor Uğur Tolun'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeni ile ameliyat olduğu, tedavisi nedeni ile özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.

 

KIZI FENERBAHÇE BAYRAĞI ÖRTTÜ, ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tolun için Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uğur Tolun'un annesi Fadime Tolun, ağabeyi Ufuk Tolun, kardeşi Pınar Tolun, kızı Jülide Tolun ile yakınları katıldı. Jülide Tolun, babasının tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örterken, anne Fadime Tolun'un tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Tolun, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:

dr ugur tolun kartepe boyun travmasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.