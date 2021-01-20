Günler sonra ölü bulunan doktorun boyun travması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi

Başiskele ilçesinde özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü Kartepe'de bulunan evinden çıktı. Uğur Tolun'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Uğur Tolun'un kamyoneti ile Kartepe bölgesine gittiği düşünülerek bu bölgede arama yapıldı.

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Önceki gün dağda aramalar devam ederken, Uğur Tolun'un evinin yakınlarına da bakıldı. Ekipler, Uğur Tolun'un evine yaklaşık 300 metre uzaklıkta demir yolunun altından geçen menfeze düşen kamyonetini buldu. Ters dönen araçta bulunan Uğur Tolun'un öldüğü belirlendi.

Yapılan ön otopside Uğur Tolun'un trafik kazasına bağlı boyun travması sonucu öldüğü belirlendi. Doktor Uğur Tolun'un geçen yıl beyin kanaması geçirmesi nedeni ile ameliyat olduğu, tedavisi nedeni ile özel hastanede görevine başlamadığı ve aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu.

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Tolun için Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Uğur Tolun'un annesi Fadime Tolun, ağabeyi Ufuk Tolun, kardeşi Pınar Tolun, kızı Jülide Tolun ile yakınları katıldı. Jülide Tolun, babasının tabutunun üzerine Fenerbahçe bayrağı örterken, anne Fadime Tolun'un tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri burktu. Tolun, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.