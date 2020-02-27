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Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanesi için gümrük sahasındaki araçlar dışarı çıkarıldı
Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor
27 Şubat 2020 - DHA
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DOĞUBAYAZIT - Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor.

Kurulma çalışmalarına dün başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan sahra hastanesi için gümrük sahasında bekletilen araçlar dışarı çıkarıldı. Tamamen boşaltılan gümrük sahası içinde 25'e yakın ambulans bulunuyor. Çevre illerden takviye getirilen ambulanslar, sahra hastanesi kurulan alanda bekletiliyor. Kurulum aşamalarına devam edilen sahra hastanesinde ekipler, yoğun çalışma yürütüyor. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus gurbulak sinir kapisi sahra hastanesi

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