Gürbulak Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor

DOĞUBAYAZIT - Koronavirüs nedeniyle Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor.
Kurulma çalışmalarına dün başlanan ve büyük ölçüde tamamlanan sahra hastanesi için gümrük sahasında bekletilen araçlar dışarı çıkarıldı. Tamamen boşaltılan gümrük sahası içinde 25'e yakın ambulans bulunuyor. Çevre illerden takviye getirilen ambulanslar, sahra hastanesi kurulan alanda bekletiliyor. Kurulum aşamalarına devam edilen sahra hastanesinde ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
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