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Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım... diş hekimi Zehra Bilgi Koçar toprağa verildi
İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde hüzün hakimdi. Anne Zülfiye Bilgi, “Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım, canım benim” diyerek gözyaşlarına boğuldu
Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım... diş hekimi Zehra Bilgi Koçar toprağa verildi
07 Şubat 2020 - İHA
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TEKİRDAĞ - Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar için memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Uçak kazasında hayatını kaybedenlerden biri de 7 ay önce evlenen diş hekimi: Zehra Bilgi Koçar

Koçar’ın cenazesi Yeni Mahalle'deki baba ocağına getirildiği sırada duygulu anlar yaşandı. Anne Zülfiye Bilgi, “Güzel kızanım benim, canım benim, küçücük kızanım benim. Hadi kalk kızanım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

 

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