Habere doktorlardan tepki yağdı: Doktorun kovduğu öğrencilere rektör sahip çıktı

Gazete Habertürkte yayınlanan habere Medimgazin okuyucularından büyük tepki geldi. Hekimler basına olayın tamamen yanlış aktarıldığını vurgularken olayın şahidi bir hekim şunları yazdı:

Bu öğrenciler tedavileri düzenlenmelerine rağmen beşer dk ara ile sürekli taciz etmişlerdir. doktora "ben hukuk öğrencisiyim emrediyorum" demiştir. düşünebiliyor musunuz? bu cüreti? doktor haklı olarak defedince gidip çimlere yatmışlar ve show yapmışlardır.

TEPKİ ÇEKEN HABER:

Kusma ve ishal şikayetleri ile 21 Mayıs günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatih Adnan Öztürk ve ev arkadaşı Radyo Sinema Televizyon bölümü öğrencisi Eren Karayaka ilk müdahalenin ardından evlerine döndü. 2 arkadaş yarım saat içinde 3 kez daha kusunca arkadaşları tarafından tekrar hastaneye getirildi. İddiaya göre acil serviste görevli doktor yapabileceği bir şey olmadığını söyleyip gençleri hastaneden çıkardı. Şikayetlerinin sürmesi üzerine üçüncü kez getirildikleri hastanede görevli doktor B.A., "Sizinle uğraşamam defolun gidin" dedi. Çıkışta çimlere yığılan 2 gencin fotoğraflarını arkadaşları sosyal medyadan paylaştı.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samanacı'nın haberine göre olayı gören Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilere "Hastaneye gidin sizinle ilgilenecekler" dedi. Öğrencilerin sahurda yedikleri yumurtadan zehirlendikleri öğrenildi. 2 öğrenci, acil servis doktorunu üniversite yönetimine şikayet etti.