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Habere doktorlardan tepki yağdı: Doktorun kovduğu öğrencilere rektör sahip çıktı
Zehirlendikleri öğrenilen ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Fatih Adnan Öztürk ve Eren Karayaka ilk müdahalenin ardından evlerine döndü. Şikayetlerinin sürmesi üzerine getirildikleri hastanede görevli doktor B.A., "Sizinle uğraşamam defolun gidin" dedi. Yere yığılan gençlerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşılınca rektör devreye girdi
Habere doktorlardan tepki yağdı: Doktorun kovduğu öğrencilere rektör sahip çıktı
29 Mayıs 2018 -
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Gazete Habertürkte yayınlanan habere Medimgazin okuyucularından büyük tepki geldi.  Hekimler basına olayın tamamen yanlış aktarıldığını vurgularken olayın şahidi bir hekim şunları yazdı:

Bu öğrenciler tedavileri düzenlenmelerine rağmen beşer dk ara ile sürekli taciz etmişlerdir. doktora "ben hukuk öğrencisiyim emrediyorum" demiştir. düşünebiliyor musunuz? bu cüreti? doktor haklı olarak defedince gidip çimlere yatmışlar ve show yapmışlardır.

 

TEPKİ ÇEKEN HABER:

Kusma ve ishal şikayetleri ile 21 Mayıs günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatih Adnan Öztürk ve ev arkadaşı Radyo Sinema Televizyon bölümü öğrencisi Eren Karayaka ilk müdahalenin ardından evlerine döndü. 2 arkadaş yarım saat içinde 3 kez daha kusunca arkadaşları tarafından tekrar hastaneye getirildi. İddiaya göre acil serviste görevli doktor yapabileceği bir şey olmadığını söyleyip gençleri hastaneden çıkardı. Şikayetlerinin sürmesi üzerine üçüncü kez getirildikleri hastanede görevli doktor B.A., "Sizinle uğraşamam defolun gidin" dedi. Çıkışta çimlere yığılan 2 gencin fotoğraflarını arkadaşları sosyal medyadan paylaştı.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samanacı'nın haberine göre olayı gören Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilere "Hastaneye gidin sizinle ilgilenecekler" dedi. Öğrencilerin sahurda yedikleri yumurtadan zehirlendikleri öğrenildi. 2 öğrenci, acil servis doktorunu üniversite yönetimine şikayet etti.

 

Anahtar Kelimeler:

mustafa sahin selcuk universitesi

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People
7
1) Don Johnson (Miami'de Fason Don , FAnila ve , Atlet İmalatı)
30.05.2018 17:27:29
Rektörümüz İyi ve Vicdanlı Bir İnsandır...
Dürüst ve Emin Bir İnsandır...
Emanet'e de Asla ihanet Etmez...

Geçmişte Namazımızı Emanet Ettiğimiz Kişilere de Güvenmezsek Bu Ülkede Artık Kime Güveneceğiz ???

Rektör Mustafa Şahin , Genç Kardeşlerimize Ağabeylik Yapmış...
Gençlerin Niyeti Bozuksa Bu Durum Genç Kardeşlerimizin Suçudur....
Meslektaşlarını da Küçük Düşürmemiştir...
KendisiniYakından Tanıyan ve Bilenler Niyetini Çok İyi Bilir...
People
14
2) mahmut (uz.dr.)
30.05.2018 16:45:48
Şirretlikten sonuç alamayınca Küçük Emrah'ın ortanca yeğeni rolüne soyunup çimenlere yatmışlar...Yaptıkları aslında çamura yatmaktır...
People
11
3) doktor (doktor)
30.05.2018 16:19:21
MEDİMAGAZİN GİBİ BİR SİTEYE BU TÜR HABERLERİ OLAYIN ASLI ASTARINI BİLMEDEN HABER DİYE SUNULMASINI YAKIŞTIRAMADIM.ÖZELLİKLE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN ATTIĞI BU DÖNEMDE
People
10
4) metin (dr)
30.05.2018 14:33:26
medimagazin bile bu habere bu başlığı atarsa bizim vay halimize...başlığa bak haberin içeriğine bak..
People
11
5) Ali İhsan Yücel (Doktor)
30.05.2018 13:18:40
Bu haber medimagazine çok yakışmış. Aynen böyle devam edin.
People
9
6) Salim Aksoy (Uzman doktor-Ayrıca vatandaş)
30.05.2018 12:49:15
Acil servise gelen hastaların bir çoğunun acil vaka olmadığını biliyormusunuz.. Bu iki genç acaba gerçekten acil vaka mı? Haber olarak sunulan bu yazı ne kadar gerçekleri yansıtıyor? Acaba aynı doktor gerçek acil hastalarına da aynı tepkiyi vermişmi? Sağlık üzerinden nemalan 2 sektör var; biri siyaset, diğeri haberciler. Sağlıkçılar olmasa bu iki sektörde popüler hangi yalanları uyduracaklar acaba.
People
8
7) Ali (DOKTOR)
30.05.2018 12:12:08
BİR DAHA SİTENİZE GİRİP HABER OKUMAYACAĞIM. ARTIK BU SİTE BİTMİŞTİR !
People
28
8) show ekrem (uzman doktor )
30.05.2018 11:16:22
Çoluk çocugun maskarası oldu artık sağlık sektörü...
People
20
9) Fatma kudal koç (Doktor)
30.05.2018 11:11:02
Artık çok yorulduk böyle haberlerden gençlerin ajitastonları ile uğraşmak zorundamıyız zorundayız doğruda hukukta okuyan genç saygılı olacak biz dd tıpta okuduk...böyle haberlerle doktor doktorun düşmanı
People
46
10) burak er (dr)
30.05.2018 09:44:21
gerçekler: bu öğrenciler tedavileri düzenlenmelerine rağmen beşer dk ara ile sürekli taciz etmişlerdir. doktora "ben hukuk öğrencisiyim emrediyorum" demiştir. düşünebiliyor musunuz? bu cüreti? doktor haklı olarak defedince gidip çimlere yatmışlar ve show yapmışlardır. ama her zamanki gibi rektör bu terbiyesiz ahlaksızlara sahip çıkmış medya bunları cilalamış kamuoyu direkt doktora saldırmıştır. İşin şaşırtmaz ve değişmez yönü ise bu zavallı hekim arkadaşımıza ilk olarak hekimler sırtını dönmüş ilk olarak onlar eleştirmiş ve gördüğünüz gibi bu rezil algı haberini hekim sitesinde böyle yayınlamışlardır.
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