Habertürk yazarı Kemal Öztürk, Medimagazin yorumlarını örnek gösterdi: Şimdi sıra Sağlık Bakanlığı’nda!

Habertürk Köşe Yazarı Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanı tarafından dün açıklanan 5 maddelik iyileştirmeleri köşesine taşıdı. Hekimlerin verilen sözün tutulmayacağını Medimagazin yorumlarından anlaşıldığını söyleyen Kemal Öztürk "Doktor camiasının en önemli haber platformlarından biri olan medimagazin sitesi, yapılan açıklamaları yorumsuz bir şekilde haberleştirdi ama haberin altına yazılan yorumlar, pek iç açıcı değil. Çoğu hekim, sağlık çalışanı sözlerin tutulmayacağını, müjdelerin sorunları çözemeye yeterli olmayacağı kanaatinde" diye yazdı.

Kemal Öztürk'ün yazısı:

DOKTORLAR İHTİYATLI VE BURUK KARŞILADI

Müjdeli açıklamadan sonra birçok doktoru aradım. Ne düşündüklerini merak ediyordum. Verilen sözler güzel ama gerçekleşmesi konusunda biraz tereddütlü ve ihtiyatlı davrandıklarını gördüm.

Sebebi de daha önce yine söz verilen zamların son dakikada iptal edilmesi.

Buruk olmalarının sebebi de halen o sözlerin etkisini üzerlerinden atamamış olmaları.

Doktor camiasının en önemli haber platformlarından biri olan medimagazin sitesi, yapılan açıklamaları yorumsuz bir şekilde haberleştirdi ama haberin altına yazılan yorumlar, pek iç açıcı değil. Çoğu hekim, sağlık çalışanı sözlerin tutulmayacağını, müjdelerin sorunları çözemeye yeterli olmayacağı kanaatinde.

SAĞLIK BAKANLIĞI ARTIK SORUMLULUK ALMALI

Yapılacak düzenlemeler elbette önemli düzenlemeler. Bazı sorunları çözmeye aday.

Ancak tıp fakültelerindeki eğitimden sevk zincirine, doktorların yoğun mesai sorunundan özel sektör kamu hastanesi dengesine kadar, birçok alanda sistem hala turuncu alarm vermeye devam ediyor.

Bu arada doktorların maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı tam anlaşılmış değil.

Bunların önemli bir kısmı kanuni düzenleme gerektirmeyen, Sağlık Bakanlığı’nın inisiyatifi ile çözülebilecek konular.

Örneğin acilde bir doktorun günde 200 hasta bakması gibi insani olmayan mesai ve hizmet durumu, şirazesinden çıkan performans ölçüm sistemi gibi konular bakanlığın düzenlemesiyle çözülebilecek bir sorunlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın iyi niyetinden kimse şüphe etmiyor. Ancak yapısal sorunlara çözüm getireceğine, sistemi güçlü şekilde revize edeceğine ve hekimlerin haklarını koruyacağına dair ümitler çok zayıf.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarını takip edecek, gerekli kanuni düzenlemeleri yapacak, hızla hayata geçirecek olan sorumlu yer de Sağlık Bakanlığı.

Ayrıca hekimlerle siyaset arasındaki gerilimi ve güvensizliği ortadan kaldırma görevi de yine Bakan Bey'e düşüyor.

SİSTEM KIRMIZI ALARM VERMEDEN REVİZE EDİLMELİ

Türk Tabipleri Birliği gibi politize olmuş meslek kuruluşlarının haricinde sendikalar, meslek dernekleri ve bağımsız organizasyonlar hekimlerin sorunlarını dillendirmeye çalışıyor.

Bunlarla birlikte hareket etmek, en azından bir araya gelmek ve morali bozuk sağlık çalışanlarına umut vermek de Sağlık Bakanı’nın görevi.

Gerçekten dünyada adından söz ettiren, gurur duyacağımız bir sağlık altyapımız ve yetişmiş insan kadromuz var.

Sistem kırmızı alarm vermeden aksaklıkları düzeltirsek, hem çalışan hem de hasta memnuniyeti birlikte düzeltilebilir.

Maalesef şu anda ne hasta ne de sağlık çalışanı memnun bu sistemden.

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