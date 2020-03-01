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Habur sınır kapısı, 'koronavirüs' nedeniyle kapatıldı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı
Habur sınır kapısı, 'koronavirüs' nedeniyle kapatıldı
01 Mart 2020 -
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesindeki Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı, koranavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nca koranavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında, Irak'ta hastalığın tespit edilmesi üzerine, Türkiye'den Irak'a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı. Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı'na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip, yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

koranavirus habur sinir kapisi

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