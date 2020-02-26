Hac ve Umre için koronavirüs önlemi

İSTANBUL- Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hac ve Umre İhtisas Başkanı Harun Yurdakul, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile acentalar üzerinden irtibatlarının sürdüğünü ifade etti.

Türkiye'den 400 bine yakın vatandaşın umre için kutsal topraklara gittiğini, 2020 yılında 83 bin vatandaşın hac farizasını gerçekleştirmek üzere yine Mekke ve Medine'ye gideceğini bildiren Yurdakul, "Gerek Sağlık Bakanlığı'mız gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ile süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Suudi Arabistan'da resmi olarak teyit edilmiş bir vaka bulunmuyor. Biz Suudi Arabistan'da bulunan acentalar ile sürekli irtibat halindeyiz. Suudi Arabistan'da bulunan uluslararası havalimanlarında tüm önlemler alınmış durumda. Uluslararası standartlarda kontroller yapılıyor. Umre ve hac organizasyonunu aksatacak herhangi bir kriz söz konusu değil." diye konuştu.

Koronavirüsün 27 derece ve altında yaşadığına dair sağlık raporları olduğunu belirten Yurdakul, "Suudi Arabistan'da ortalama sıcaklığın 35 derece olduğunu biliyoruz. Bölgeden bize bir vaka haberi gelirse hemen kriz masamızı oluşturacağız ve yetkili makamlar ile önlemlerimizi alacağız. Bu haliyle hac ve umre organizasyonları sorunsuz bir şekilde yürütülmeye devam edecek." dedi.

"Suudi Arabistan yetkilileri, umre ve hac seferleri açısından gerekli tedbirleri alıyor"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi, Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği Başkanı Diyaeddin Şahin de Çin'den Suudi Arabistan'a son birkaç yıldır umre seferi yapılmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Virüsün kaynağı ülke olan Çin'den umreye giden olmadığı için Çin'den gelebilecek doğrudan risk görünmüyor. Öte yandan, İran'dan da son 4-5 senedir politik sebeplerle umreye gelen yok. Bizim bu konuda geçmişten de tecrübemiz var. Biliyorsunuz SARS virüsü ve domuz gribinin çok yaygın olduğu dönemlerde de yine hac ve umre ile ilgili çok fazla spekülasyon yapılmıştı. O dönemde de kutsal topraklarda tek bir vaka veya tek bir ölüm yaşanmadı. Suudi Arabistan yetkilileri, umre ve hac seferleri açısından gerekli tedbirleri alıyor. Öte yandan, gerek Cidde Başkonsolosluğumuz gerek Diyanet İşleri Başkanlığı gerekse TÜRSAB'ın Suudi Arabistan'da bulunan görevlileri vasıtasıyla irtibata geçtiğimiz bütün Suudi Arabistan'daki devlet kurumları gerekli tedbirlerin alındığını bizlere ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB olarak bu hususta koordinasyon halindeyiz. Bize düşen şu anda umreye giden yolcularımızı bilinçlendirmek, temizlik ve hijyen konusunda onları daha bilinçli olmaları konusunda teşvik etmektir."

"Tedbir amaçlı uyarılarımızı ve önlemlerimizi alıyoruz"

Suudi Arabistan'ın şu anda Avrupa ülkelerinden daha güvenli olduğunu belirten Şahin, "Tedbir maksadıyla yolcularımızın tamamına maske dağıtıyoruz. Kalabalık ortamlarda maske kullanmalarını telkin ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB, yolcuların temizlik hususuna önem vermeleri noktasında uyarı afişleri hazırladı. Panik havasından kaynaklı uygulamalar icra etmiyoruz. Tamamen tedbir amaçlı uyarılarımızı ve önlemlerimizi alıyoruz. Umreye gitmek, dünyanın herhangi bir ülkesine gitmekten daha az riskli diyebiliriz. Risk durumunda devletimiz önlemleri kesinlikle en üst düzeyde alacaktır. Bugün yıllık 2 milyon turist girişi olan İran'a sınırların kapandığını biliyoruz. Bu noktada asla ihmalkar davranamayız. İnsan hayatı her şeyden önemlidir." şeklinde konuştu.