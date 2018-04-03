Hacettepe eski Rektörüne FETÖ'den gözaltı

Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 şüpheli hakkında operasyon yapıldı. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Tuncay Delibaş'ın Hacettepe Teknokent'in müdürlüğünü yaptığı dönemdeki usulsüzlükle ilgili yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
YÖNETİCİLER DE GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 20 şüpheli Ankara'da, diğer 8 şüpheli ise farklı illerde olmak üzere toplam 28 kişi şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 18 kişi gözaltına alınırken, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği belirtildi. Ankara merkezli operasyonda Hacettepe Üniversitenin eski Rektörü Murat Tuncer ve eski yöneticiler de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ