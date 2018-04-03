Hacettepe eski Rektörüne FETÖ'den gözaltı

Hacettepe Teknokent ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 28 şüpheli hakkında operasyon yapıldı. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Tuncay Delibaş'ın Hacettepe Teknokent'in müdürlüğünü yaptığı dönemdeki usulsüzlükle ilgili yürütülmekte olan FETÖ soruşturması kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

YÖNETİCİLER DE GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 20 şüpheli Ankara'da, diğer 8 şüpheli ise farklı illerde olmak üzere toplam 28 kişi şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 18 kişi gözaltına alınırken, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği belirtildi. Ankara merkezli operasyonda Hacettepe Üniversitenin eski Rektörü Murat Tuncer ve eski yöneticiler de gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.