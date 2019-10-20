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Hacettepe Rektörü: Yağmacı dergileri akademik yükseltmelerde dikkate almayan ilk üniversiteyiz
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özen, URAP tarafından yapılan Türkiye'nin en iyi üniversiteler listesinin birinci sırasında yer almalarını AA'ya değerlendirdi.
Hacettepe Rektörü: Yağmacı dergileri akademik yükseltmelerde dikkate almayan ilk üniversiteyiz
20 Ekim 2019 -
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Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, üniversitelerinin ODTÜ University Ranking by Academic Performance (URAP) listesinde ilk sırada yer almasına ilişkin, "Hacettepe Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında THE sıralamasına göre 501-600 bandına yükselmesi, diğer üç sıralamada ise 525, 527 ve 531'inci olması, ilk 500 dilimine en yakın devlet üniversitesi olduğunu kanıtlamaktadır." dedi.

Rektör Özen, Hacettepenin ODTÜ URAP tarafından açıklanan "Türkiye'nin en iyi üniversiteleri" listesinde birinci sıraya yerleşmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede bir devlet üniversitesinin yer almasından duyduğu gururu dile getiren Özen, "Hacettepe, bir araştırma üniversitesi olarak 2017'de YÖK'e taahhüt ettiği hedeflere ulaşma konusunda son 2 yılda önemli ilerlemeler kaydetti." diye konuştu.

Üniversitenin öğretim üyelerinin etki değeri yüksek dergilerde yaptığı yayın sayısının 2017'de 90 iken, 2018'de belirgin bir artışla 139'a çıktığını bildiren Özen, "Böylece esas önem verilmesi gereken nitelikli bilimsel yayın sayısı ve dolayısıyla atıf puanları da dikkati çekecek ölçüde yükseldi." dedi.

"Araştırma üniversitesi olmamız nedeniyle verilen ek kadrolarla, yurt dışındaki saygın merkezlerde doktorasını bitirmiş genç araştırmacıları Hacettepe'ye kazandırarak, bir anlamda tersine beyin göçü başlatıldı." diyen Özen, şöyle devam etti:


"Öğretim üyesi başına düşen ulusal veya uluslararası bilimsel proje sayılarında ve proje bütçelerinde önemli artış kaydedildi. Bu bağlamda öğretim üyesi başına düşen proje sayısı son 2 yılda iki katından fazla arttı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli gereksinimlerinden biri olan doktoralı mezun sayısının artması hedefi doğrultusunda son 2 yılda üniversitemizde 16 yeni lisans üstü program açıldı.

Yükseköğretim Kurulunca Türkiye'de, öncelikli alanlarda doktoralı mezun sayısını artırmak amacıyla başlatılan 100 tematik alanda 2 bin doktoralı mezun yetiştirmeyi hedefleyen 100/2000 doktora bursu programlarından, Hacettepe Üniversitesi her yıl düzenli artış sağlayarak bugüne kadar 137 öğrencisini yararlandırdı. Yükseltme kriterlerinde niteliği artırıcı yönde gerekli değişiklikler yapılarak akademik kadrolara niteliğe ve liyakate dayalı rekabete açık atamalar yapıldı."

Yağmacı dergilere geçit verilmedi

Rektör Özen, Hacettepe'nin, tüm dünyada ve Türkiye'de son yıllarda çok önemli bir sorun haline gelen, makalelerin nitelikli bir hakem sürecinden geçmeden, belirli ücret karşılığında yayımlandığı, "yağmacı" veya "istismarcı" olarak adlandırılan dergilerdeki eserlerin akademik yükseltmelerde kullanılamayacağı kararını alan ilk devlet üniversitesi olduğunu bildirdi.

Devletin üniversite araştırma altyapısına sağladığı desteklerle birlikte, araştırma ve araştırmacı altyapısını güçlendirmek, geliştirmek için izledikleri tüm bu politikaların doğal sonucu olarak Hacettepe'nin son uluslararası üniversite sıralamalarındaki yerinin önemli derecede yükseldiğine işaret eden Özen, şu değerlendirmelerde bulundu:


"Akademik dünyada saygınlığı kabul edilmiş 6 uluslararası derecelendirme kuruluşu (THE, CWUR, URAP, US News, Clarivate RUR ve NTU) tarafından yapılan 9 farklı uluslararası sıralamanın hepsinde Türkiye'deki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında yükselen tek üniversite Hacettepe Üniversitesi oldu. Hacettepe Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında, THE sıralamasına göre 501-600 bandına yükselmesi, diğer üç sıralamada ise 525, 527 ve 531'inci olması, ilk 500 dilimine en yakın devlet üniversitesi olduğunu kanıtlamaktadır."

Rektör Prof. Dr. Özen, "2019-2020 URAP Türkiye genel sıralamasında da Hacettepe Üniversitesi tüm devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak geçen yıl olduğu gibi ilk sıraya yerleşmiştir. Hacettepe Üniversitesinin tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin önünde ilk sırada olduğu, geçen yıl CWUR ve Clarivate RUR sıralamalarında da açıklanmıştı." dedi.

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