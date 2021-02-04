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Hacettepe Tıp öğrencisi Kaan Şimşek kayboldu, arama faaliyetleri sürüyor
Hacettepe Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), ailesiyle yazlık evlerine gittiği Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyüne kayboldu. Tıp öğrencisini, jandarma komandoların da yer aldığı ekipler, arıyor
Hacettepe Tıp öğrencisi Kaan Şimşek kayboldu, arama faaliyetleri sürüyor
04 Şubat 2021 15:04 - DHA
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Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti,  jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.

Anahtar Kelimeler:

kaan simsek jandarma afad hacettepe universitesi tip fakultesi

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