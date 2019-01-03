Hacettepe Tıp'tan yol gösterici mikrobiyata çalışması: 16 çalışma arasından birinci seçildi

Biocodex Mikrobiyota Vakfı, 2018 yılında “İnsan Sağlığı ve Hastalıklarında Bağırsak Mikrobiyotası” ile ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek üzere kuruldu. Bu çerçevede, 2018 yılı içerisinde ülkemizin de seçilmiş olduğu 11 ülkede Ulusal Araştırma Bursu için fon ayrıldı. Bu fon ile Türkiye’de “Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri” başlıklı çalışmaların destekleneceği açıklanmıştı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden Mikrobiyota ve onun sağlığa olan etkileri ile ilgili birçok proje başvurusu yapıldı. Türkiye’de verilecek destek için başvurular Ekim 2018’de son buldu. Ülkemizden bilimsel komite tarafından seçilen araştırmaya verilecek toplam destek miktarı 25.000 Euro olarak açıklandı. Ayrıca 11 ülkenin birincisi kendi içinde Uluslararası bir platformda, Uluslararası Bilim Komitesi tarafından tekrar değerlendirilerek 20.000 Euro’luk ek bir destek alacak.

ALANINDA LİDER TÜRKİYE BİLİMSEL KOMİTE ÜYELERİ SEÇİMİNİ YAPTI

Alanında lider hekimler tarafından oluşturulmuş bilimsel komite üyeleri Prof. Dr. Cihan Yurdaydın, Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş, Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Tarkan Karakan, Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici desteklenecek projeyi belirledi. Alanında lider Türkiye Bilimsel Komite üyeleri seçimini yapmak üzere Aralık ayında bir araya geldi ve Mikrobiyota konusundaki 16 çalışma arasında yapılan değerlendirme sonucunda birinci belli oldu. “Pediatrik Talasemi Vakalarında Kemik İliği Nakli Sonrası Bağırsak Mikrobiyotasının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma birinciliğe hak kazandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Ünitesi’nden Prof. Dr. S. Songül Yalçın’ın sorumlu araştırmacı olduğu çalışma ekibinde Yardımcı Araştırmacılar Dr. Tekin Aksu, Dr. Barış Kuşkonmaz, Dr. Namık Yaşar Özbek, Dr. Melda Çelik, Dr. Ener Çağrı Dinleyici ve Dr. Duygu Uçkan Çetinkaya yer aldı.

MİKROBİYOTA ÇALIŞMALARINDA SON 10 YIL HEYECAN VERİCİ

Bilimsel Komite üyesi, Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Mikrobiyota Derneği Başkanı Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici, "Bilim dünyasının son 10 yıl içerisinde, en heyecan verici çalışma alanlarından biri olan mikrobiyota konusunda ülkemizden de çalışmaların yapılması mutluluk vericidir. Gebelik döneminden itibaren anne karnında şekillenen ve birçok hastalıkta direkt ya da dolaylı olarak etkisi bulunan mikrobiyota alanında, Biocodex tarafından koşulsuz olarak verilen ‘Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri’ başlıklı proje desteği, bu alanda yeni ve önemli veriler elde edilmesine olanak sağlayacaktır. Daha önce kemik iliği nakli yapılan olgularda mikrobiyota alanında çalışmalar bulunmakla birlikte bu yıl bilimsel proje desteği kazanan çalışmada Prof. Dr. Songül Yalçın ve ekibi, talasemi hastalarında kemik iliği nakli sonrası mikrobiyota değişikliklerini değerlendirme olanağı bulacaklardır. Bu çalışma sonuçları hematoloji, transplantasyon ve mikrobiyota alanında çalışan bilim insanlarının yeni çalışmaları için de yol gösterici olacaktır." dedi.

Bilimsel Komite üyesi, Probiyotik Prebiyotik Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karadağ da, ”Biocodex firmasına bu güzel bilimsel destek için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de bağırsak mikrobiyotası kavramının tanınması ve gelişmesi için çok önemli bir destek olarak görüyorum. Bu nedenle kazanan projenin Ülkemiz açısından da önemli sonuçları olacağı kanaatindeyim.” diye konuştu.