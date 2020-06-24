Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hacettepe Üniversitesi dahil 6 üniversitenin rektörü değişti
Resmi Gazetede yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Anadolu Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Bingöl Üniversitesi ile Doğuş Üniversitesi'ne yeni rektörler atadı.
Hacettepe Üniversitesi dahil 6 üniversitenin rektörü değişti
24 Haziran 2020 10:15 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni atama kararları bu gece Resmi Gazete'de yer aldı. Yayınlanan kararlar arasında 6 üniversiteye atanan yeni rektörlerin isimleri de yer aldı.

İŞTE YENİ REKTÖRLER

Buna göre; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğu'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.

Anahtar Kelimeler:

rektor atamalari cumhurbaskani resmi gazete 6 universiteye atanan yeni rektorler

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.