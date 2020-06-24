Hacettepe Üniversitesi dahil 6 üniversitenin rektörü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni atama kararları bu gece Resmi Gazete'de yer aldı. Yayınlanan kararlar arasında 6 üniversiteye atanan yeni rektörlerin isimleri de yer aldı.

İŞTE YENİ REKTÖRLER

Buna göre; Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Metin Aksoy, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Semih Aktekin, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğu'ne Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Turgut Özkan getirildi.