Hacettepe Üniversitesi Koronavirüs belirti takvimi yayımladı

Hacetepe Üniversitesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin hazırladığı videoda hastalığın ilk günleri ortaya çıkan belirtileri sıraladı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de tedbirler arttırılırken, salgına ilişkin kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları da sürüyor.

Bu kapsamda çalışmalar yürüten Hacettepe Üniversitesi, koronavirüs ile ilgili günler içerisindeki belirtileri gösteren bir belirti takvimi hazırladı.

1-3 GÜN

-Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar

-Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

-Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. GÜN

-Boğaz ağrsı şidderlenir. Ses boğuklaşır.

-Yeme ve içmde zorluk yaşanabilir.

-Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar

5. GÜN

-Boğaz ağrısı çok şiddetlenir

-Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

-Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

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