Hacettepeli plastik cerrahlar Anıtkabir ve TBMM'ye gidemedi: 23 Nisanı bu video ile kutladı!

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalınından gelen açıklama:

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalının kuruluşunun 55. yılını kutlamak için program yaparken bir taraftan da TBMM’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağımız için ayrıca heyecanlı idik. Her ikisini birlikte kutlama şansımız olacağını fark etmiş ve çok sevinmiştik. Nereden aklımıza gelebilirdi ki; Covid-19 diye bir salgın çıkacak, dünyayı kasıp kavuracak.

Anabilim Dalı olarak, yılbaşında “Plastik Cerrahi 55. yıl ve TBMM 100. yıl” kutlama programımızı hazırlarken Nisan ayındaki günlerin çeşitli aktiviteler ile dolu olduğunu gördük. Salon bulmakta zorluk çektiğimiz için 16-17 Nisan 2020 tarihini mecburen kabullendik. Program içeriği şöyle idi; ilk gün Anabilim Dalı tarihçemiz ve Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi konularını içeren bilimsel sunumlar yapılacak, ikinci gün ise ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedi istinatgâhı olan Anıtkabir’de ziyaret edecek ve ardından TBMM ziyareti gerçekleştirecektik.

Ocak-şubat aylarında salgının önce Çin’de, sonra dünyadaki seyrini takip ediyorduk ama bu düzeye geleceğini düşünememiştik açıkçası. Mart ayı başında Ankara dışındakiler gelemez noktasına gelmişken, 11 Mart tarihinde bizde de ilk Covid-19 vakaları görüldü ve kısa sürede 3 büyük şehri ve sonra da tüm yurdu sardı. Sonuçta bizim 16-17 Nisan programımızı yapamayacağımız iyice açıklık kazanmış oldu.

Biz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri olarak pandemiye ilk hazırlananlardık. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı olarak da aciller dışındaki ameliyatlarımızı durdurduk ve servisimizi Covid hastaları için boşalttık. Cerrah olan bizler ve çoğu elektif olgulardan oluşan hastalarımız için pek de alışkın olmadığımız günler başladı. Artık Ameliyatlara girmiyor, vizit bile yapmaya gerek olmuyordu çünkü yataklarımız Covid-19 hastaları için hazır bekliyordu. Öğrenciler de haliyle evlerine yollanınca pek de kullanmadığımız uygulamaları kullanmayı öğrendik. Öğrenci derslerimizi Videolu anlattık ve sisteme yükledik. Her türlü toplantımızı Zoom üzerinden yapmaya başladık.

Pandemi nedeniyle Anabilim Dalımızdaki araştırma görevlisi arkadaşlarımız Covid servis ve Polikliniklerinde çalışmaya başladılar. Zaten aramızda mesafe olması da gerektiğinden ve Pratik eğitimleri aksıyor bari teorik eğitimleri aksamasın diye onlara Zoom kullanarak ders anlatmaya başladık. Belki de hiç yapmadığımız kadar uzun dersler anlattık, onların sorularını cevapladık. Yıllardır hep bir koşuşturma içinde olduğumuz için bu durum bize çok değişik geldi. Asistan arkadaşlarımız aslında durumdan çok memnunlar, çünkü şimdiye kadar görmedikleri kadar teorik ders görüyorlar.

16 Nisan 2020 günü zoom marifetiyle kendi asistan ve öğretim üyesi arkadaşlarımıza Hacettepe Plastik Cerrahinin kuruluşu ve kuruluştan bugüne olan değişiklikleri görselleri de yansıtarak anlattık. Böylece en azından programımızın bir kısmını gerçekleştirmiş olduk. Halen salgının açılacağı ve bu toplantıyı yapacağımız ümidindeyiz ama süre uzarsa gene zoom üzerinden daha geniş katılımlı olarak yapmayı da planlıyoruz.

Diğer taraftan 23 Nisan yani TBMM’nin 100.yılını kutlamak için de ayrıca gene zoom üzerinden videolar hazırladık. Onları da o gün yayınlayacağız. TBMM ziyareti yapamadık ama maskelerimizi kullanarak 23 Nisan günü Anıtkabir ziyareti yapabiliriz diye düşünüyorduk ki 23 Nisan günü de sokağa çıkma yasağına takıldı.

Bu video da böyle doğmuş oldu: