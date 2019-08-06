Hacettepe'nin bölüneceği iddialarına YÖK'ten cevap geldi

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmadığı bildirildi.
YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim sisteminde önemli bir yere sahip Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin iddiaları içeren haberlerin sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kurulumuzda bu kapsamda bir çalışma yapılmadığı gibi bu haberlere mesnet teşkil edebilecek başkaca herhangi bir girişim de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/08-29/08
|Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|İSTA
|27/08-31/08
|20. Ulusal Anatomi Kongresi
|ANATOMİ
|İSTA
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA