Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Hafif COVID-19'dan sonra en sık görülen 4 belirti!
Yapılan bir araştırmada COVİD-19 u hafif atlatanların da uzun süreli bazı belirtiler gösterdiği anlaşıldı
Hafif COVID-19'dan sonra en sık görülen 4 belirti!
15 Nisan 2021 15:39 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-COVID-19 ile hastanede yatan hastaların yaklaşık yüzde 80'i enfeksiyon başlangıcından birkaç ay sonra kalıcı semptomlar bildiriyor.  Bununla birlikte, COVID-19'u hafif atlatan bireyler arasında uzun vadeli sonuçlar hakkında bilgi eksikliği bulunuyor.

Konuyla ilgili bir araştırma JAMA'da yayımlandı. Yeni bir araştırmaya göre, insanların hafif bir COVID-19 vakasından 8 ay sonra bildirdikleri en yaygın dört semptomun koku kaybı, tat kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk olduğu belirlendi.

Her 10 kişiden yaklaşık 1'inin, yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen en az bir orta-şiddetli semptom yaşadığının tespirt edildiği araştırma, İsveç'teki sağlık çalışanları arasında yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

arastirma jama oku kaybi tat kaybi nefes darligi covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.