Hafif COVID-19'dan sonra en sık görülen 4 belirti!

MEDİMAGAZİN-COVID-19 ile hastanede yatan hastaların yaklaşık yüzde 80'i enfeksiyon başlangıcından birkaç ay sonra kalıcı semptomlar bildiriyor. Bununla birlikte, COVID-19'u hafif atlatan bireyler arasında uzun vadeli sonuçlar hakkında bilgi eksikliği bulunuyor.

Konuyla ilgili bir araştırma JAMA'da yayımlandı. Yeni bir araştırmaya göre, insanların hafif bir COVID-19 vakasından 8 ay sonra bildirdikleri en yaygın dört semptomun koku kaybı, tat kaybı, nefes darlığı ve yorgunluk olduğu belirlendi.

Her 10 kişiden yaklaşık 1'inin, yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyen en az bir orta-şiddetli semptom yaşadığının tespirt edildiği araştırma, İsveç'teki sağlık çalışanları arasında yapıldı.