Hakan Ural'dan COVID-19'a çözüm önerisi: Bill Gates'i tutuklayın

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden tepki çeken Ural, bu kez de koronavirüs için bir çözüm önerisi geliştirdi.

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.