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Hakan Ural'dan COVID-19'a çözüm önerisi: Bill Gates'i tutuklayın
Son dönemde yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen Hakan Ural, koronavirüs için çözümünü sosyal medya hesabından paylaştı. Ural, paylaşımında, "Bill Gates'i tutuklayın" ifadelerini kullandı.
Hakan Ural'dan COVID-19'a çözüm önerisi: Bill Gates'i tutuklayın
06 Ocak 2022 17:12 - Sputnik News
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Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Hakan Ural dikkat çeken açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler yüzünden tepki çeken Ural, bu kez de koronavirüs için bir çözüm önerisi geliştirdi.

Bir süre önce Kovid-19 testi pozitif çıkan ve hastanede gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp askeri müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

hakan ural covid-19 cozum bill gates saglik calisanlari

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