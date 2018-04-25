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Hakim bu kez affetmedi! Doktoru darbeden hasta yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Trabzon'da, pediatri doktorunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakim bu kez affetmedi! Doktoru darbeden hasta yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
25 Nisan 2018 -
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TRABZON-Alınan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Mustafa Börekçi'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını T.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Hasta yakını tarafından darp edilen pediatrist tedavi altına alındı

Savcılık sorgusunun ardından T.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trabzon'da geçen cuma günü doktor Börekçi ile tartışan hasta yakını T.Ş, hastaneye dün öğle saatlerinde tekrar gitmişti. Zanlı, Börekçi'yi odasında darbetmişti. Kaçan T.Ş, hastanenin acil servisinde darp raporu alan Börekçi'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanmıştı.

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