Hakim bu kez affetmedi! Doktoru darbeden hasta yakını, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

TRABZON-Alınan bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Mustafa Börekçi'yi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını T.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Hasta yakını tarafından darp edilen pediatrist tedavi altına alındı
Savcılık sorgusunun ardından T.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Trabzon'da geçen cuma günü doktor Börekçi ile tartışan hasta yakını T.Ş, hastaneye dün öğle saatlerinde tekrar gitmişti. Zanlı, Börekçi'yi odasında darbetmişti. Kaçan T.Ş, hastanenin acil servisinde darp raporu alan Börekçi'nin şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanmıştı.
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|03/05-06/05
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|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
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