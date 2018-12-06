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Hakkari'de dağları aşan sağlık hizmeti: Dışarı çıkamayan hastalarına hizmet götürüyor
Hakkari'de görev yapan Pratisyen Dr.Mustafa Çekiç, dışarı çıkamayan hastaların evine gidip fizik tedavi uygulaması yapıyor.
Hakkari'de dağları aşan sağlık hizmeti: Dışarı çıkamayan hastalarına hizmet götürüyor
06 Aralık 2018 - DHA
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Hakkari'de görev yapan Pratisyen Dr. Mustafa Çekiç, dışarı çıkamayan hastaların evine gidip fizik tedavi uygulaması yapıyor. Araçların çıkamadığı karla kaplı patika yollarda zaman zaman yürüyerek hastalara ulaşan Dr. Çekiç, bugüne kadar kayıtlı 261 hastaya ulaşarak evinde tedavi ettiğini ve hastaların bu durumdan çok memnun kaldığını söyledi.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır görev yapan Devlet Hastanesi Acil Servis'te görev yapan Aksaraylı pratisyen doktor Mustafa Çekiç (26), evinden dışarı çıkamayan yatalak hastaların umudu oldu. Devlet Hastanesi'nde günde ortalama 90 hastayı muayene eden Dr. Çekiç ve beraberindeki sağlık ekibi, hastaneye gelemeyen hastaları ise evlerinde ziyaret edip, 'Evde Fizik Tedavi' uygulaması kapsamında tedavi etmeye çalışıyor. Merkezde kayıtlı 261 hastaya ulaşarak evinde fizik tedavi uygulayan Dr. Çekiç, son olarak beraberindeki sağlık ekibi ile birlikte karla kaplı Yukarı Merzan Mahallesi'nde yaşayan Beyaz Acar'ın (72) evine yürüyerek ulaştı.

Hastaların bu durumdan oldukça memnun olduklarını söyleyen Dr. Çekiç, "Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi ve aynı zamanda evde sağlık hizmetlerinden sorumlu doktorum. Evde sağlık hizmetleri, 7/24 çalışma esası üzerine kurulu. Çünkü, hastalarımızın geneli yatalak, mağdur hastalar olduğu için izin kullanma, yada tatil yapma gibi bir imkanımız yok. Hakkari merkezde kayıtlı 261 hastamız var. Elimizden geldiğince hastaların mağdur olmamaları için yaz- kış demeden her türlü koşulda yardım etmeye çalışıyoruz. Bu hastaların çoğu engelli ve yaşlılardan oluşuyor. Bu tür bakıma muhtaç özellikle engelli ve yaşlı hastalara bakmak insana şevk veriyor. Yani bunu yaparken, bizim meslek aşkımız da artıyor. Ulaşım sıkıntısından dolayı ambulansların gidemediği evlere yürüyerek ulaşmaya çalışıyoruz. Fizik tedavilerini yaptığımız bu hastalardan bir kısmını da ambulanslarla evlerinden alıp hastaneye getiriyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

hakkari devlet hastanesi dr mustafa cekic

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